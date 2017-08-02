Amerika Başkanı Trump Kuzey Kore'yi vurmak istiyor. Yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore'nin bu tehditlere deva etmesinin ülke için bir sorun teşkil etmesi sebebiyle her an Kuzey Kore'ye çıkartma yapılabilir.

Uzun süreden beri devam eden Kuzey Kore - Amerika gerginliği yeni bir gerginliğin veya anlaşmanın ürünü ile şekillenecek. Amerika Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore’nin uzun menzilli nükleer füzeler geliştirmesine izin vermek yerine savaşa daha mantıklı gözüküyor.

Dış politika uzmanı Lindsey Graham, başkanın Kuzey Kore'ye karşı sabrının azaldığını söyledi.

Kuzey Kore Füze Denemelerine Devam Ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta ülkesinin son kıtalar arası balistik füzesini test etti. Bu testin ardından füzenin Amerika’daki herhangi bir hedefi yok edebileceğini belirten Kuzey Kore liderinin sözlerinin ardından gerginlik yeniden yükseldi.

Çin dahil birçok ülke Kuzey Kore’yi nükleer silahsızlaştırmak istemesine rağmen Kore’nin bu yaptırımlarla pek ilgilenmediği düşünülüyor. Graham açıklamalarının devamında Çin’in de sorumluluğunun olduğunu, Kuzey Kore’yi askeri veya diplomatik olarak durdurabileceklerini belirtti.

Trump kısa süre önce gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore ile ilgileneceğini söylemişti. ”Kuzey Kore’yi ele alacağız. Onları halledeceğiz. Her tehdidi hallederiz” diyen Trump, ABD’nin Kuzey Kore hükümetini devirmek istediğini söyledi.

ABD’deki diğer üst düzey isimler, olaya Trump’ın aksine biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Kuzey Kore ile ilgili açıklamasında, “Rejim değişikliği aramıyoruz, rejimin çöküşünü istemiyoruz, yarımadanın hızlandırılmış birleşmesinden yana değiliz, 38. paralele asker göndermek için hiçbir mazeret aramıyoruz. Biz düşmanınız değiliz ama siz bize kabul edilemez bir tehdit oluşturuyorsunuz ve buna cevap vermeliyiz” dedi. “Umarız bu noktada bunu anlamaya başlarlar ve biz de oturup detayları konuşabiliriz” diyen Tillerson, Kuzey Kore’yle savaşmak istememelerine rağmen böyle devam ederse buna mecbur kalacaklarını belirtti.

Kısa süre önce olası bir Kuzey Kore - Amerika savaşında oluşacak kıyamet senaryosu videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.