Game of Thrones'un 4. Bölümünün Tamamı Sızdırıldı!

Game of Thrones'un 7. sezonu son derece sağlam ilerlerken yine devreye hackerlar girdi ve 4. bölümü erkenden yayınladılar.

Geçtiğimiz gün HBO’nun hacklendiğini ve Game of Thrones'un 4. bölüm senaryosunun sızdırıldığını söylemiştik. Bugün ise beklenen haber geldi ve normalde pazarı pazartesiye bağlayan gece yayınlanması gereken 4. bölüm, Reddit’te düşük kalitede yayınlandı.

Hack olayını yapan kişiler, HBO’nun sonunun geldiğini söylemişlerdi. Hack olayı ile birlikte yaklaşık 1.5 TB’lık veriyi çalan hırsızlar, son derece kalitesiz bir görüntüyle bölümü Reddit üzerinden yayınladılar. Hackerların elinde kaç bölüm olduğu veya “kaç dizi” daha olduğu bilinmiyor.

Bu olay HBO’nun başına ilk kez gelmiyor. Game of Thrones’un 5. sezonunda ilk 4 bölümü çalarak yayınlayan hackerlar, HBO’ya büyük darbe vurmuşlardı.

Hackerlar tarafından çalınan bu projeler belki şu anda farkında olmasak da gelecekte Game of Thrones gibi dizilerin çıkmasını engelleyebilir. Ciddi paralar yatırılarak devasa prodüksiyonlarla ortaya çıkan Game of Thrones ve türevi diziler, bu tarz insanların verdiği zararlardan dolayı daha az çıkacak veya hiç çıkmayacak.

Webtekno ekibi olarak korsana hayır diyor ve bizimle beraber diziyi izleyen herkesin de bu noktada HBO’ya destek olmasını bekliyoruz. Bu yüzden Game of Thrones izlemek istiyorsanız, gününde ve saatinde HD kalitesiyle doya doya izlemenizi tavsiye ediyoruz. Unutmayın; Game of Thrones 240p’lik bir kalitede izlenmeyecek kadar kaliteli bir dizi.