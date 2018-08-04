Periscope, Digitürk'ün Açtığı Davayla Erişime Kapatıldı

Süper Lig maçlarını canlı vermesi gerekçesiyle uzun süredir Digitürk'ün gündemine oturan Periscope, yeni sezonda maçların oynandığı sürelerde erişime kapalı olacak.

Yaz aylarının sonuna geliyoruz. Bu tatilin yavaş yavaş bittiği anlamına geldiği gibi yeni Süper Lig sezonunun da başlayacağını bize aktarıyor. Geçen sene hemen hemen bütün süper lig boyunca Twitter’ın canlı yayın hizmeti Periscope üzerinden kaçak yayın yapan kullanıcılar, bu sene bu yayınları yapamayacaklar.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi tarafından kararlaştırılan kararnameye göre yayın hakları Digiturk'e ait Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olacak şekilde Periscope’a erişim yasağa uygulanmasına karar verildi.

Digitürk tarafından açılan dava sonucunda incelenen Periscope yayınları, davacının elinde bulunan yayın haklarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle böyle bir karar alındı. Sputnik’in haberine göre pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-asets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv adreslerinde Spor Toto Süper Lig müsabakaları oynanırken erişim engellenecek.

Bu kararın, Periscope dışında farklı alanlarda Lig TV’ye ait spor müsabakalarını canlı yayınlayan kanallar için de kullanılması bekleniyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, süper lig müsabakaları oynandığı gün ve saatlerde mahkemenin aldığı kararla Periscope’a erişim engelleneceğini, sonrasında ise erişimin yeniden açılacağını belirtti.