Steam’e uzun zamandır geleceği konuşulan KDV, bu hafta sonundan itibaren uygulanmaya başladı.

Geçtiğimiz yılın başından beri Steam’a verginin gelebileceği konuşuluyordu. O gün geldi çattı ve Valve, vergi mükellefi olarak fiyatlarına KDV’yi (Avrupa’da VAT ismiyle geçiyor) eklemeye başladı.

Bakanlık, daha önce yapılan bir düzenleme ile merkezi yurt dışında da olsa bazı hizmet sağlayan kurumlar için vergi mükellefiyetini getirmişti. Yani bir kurumun vergiye tabi tutulması için ülkemizde şirketinin bulunması gerekmiyordu. Bu anlamda değişikliği ilk yapan şirket Apple olmuş ve servisleri dışında App Store’da fiyat düzenlemesine gitmişti. Keza Google da aynı işlemleri uygulamıştı.

Steam de vergilendirme işlemini sistemine entegre ederek oyunlarına VAT, yani KDV uygulamaya başladı. %18 oranında uygulanan KDV’de göze çarpan nokta ise oyunların hala aynı fiyatlarda satılıyor olması. Yani, örneğin bir oyunun fiyatı 30 TL ise hala 30 TL olarak satışına devam ediliyor. VAT, 30 TL’nin %18’i olarak asıl fiyatına eklenmiş olarak görünüyor. Yani bizi etkileyen bir durum şimdilik yok fakat bu ilerleyen zamanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor.

Son olarak toparlayacak olursak; Steam hesabınıza girdiğinizde satın alacağınız oyunun hemen altında göreceğiniz %18’lik VAT sizi ‘şimdilik’ endişelendirmesin. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili resmi bir bilgi ya da güncelleme gelirse sizleri bilgilendireceğiz.