İmkansız gibi görünen şey gerçekleşti ve internet kullanım oranları baz alındığında Microsoft Windows, ilk defa bir işletim sistemi tarafından mağlup edildi.

Internetin sadece kişisel bir masaüstü bilgisayardan erişilebilir olduğu zamanlar vardı. Ne var ki geçmiş yitip gitti ve çarpıcı bir geleceğe adım attık. Artık muazzam sayıda kullanıcı, mobil işletim sistemlerinden internete giriş yapıyor.

Araştırma şirketi StatCounter'in verilerine göre Android, web dolaşımı açısından Windows'u geride bıraktı. Windows, Mart ayında tüm web trafiğinin yüzde 39,93'ünü üretirken, Windows yüzde 37,91'lik bir paya sahip oldu. İlk kez bir işletim sistemi, internete erişim açısından Windows'u geride bıraktı.

Çok da uzak geçmişe değil, 2012 yılına geri dönelim. O zamanlar, Android tüm web trafiğinin sadece yüzde 2.2'sine sahipti. StatCounter CEO'su Aodhan Cullen, "Bu rakamlar, Microsoft'un 1980'lerden beri biçimlendirdiği işletim sistemi piyasasındaki liderliğinin sona ermesine işaret ediyor. Ayrıca Android işletim sistemi yüzde 2 seviyesinde dolaşırken şimdi inanılmaz bir pazar payına sahip.” ifadelerini kullandı.

Microsoft Windows, masaüstü web trafiğinin yüzde 84'ünü elinde tutsa da artık bu değer Microsoft'un liderliğini işaret etmiyor. Mobil cihaz işletim sistemleri artık Windows'u ekarte edebiliyor.