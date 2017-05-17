Karayip Korsanları’nın 5. Filmi Torrente Düştü!

Bilgisayar korsanlarının Disney’den para talebinde bulundukları ve aksi taktirde ‘torrent sitelerinde paylaşırız’ şeklinde tehdit ettikleri Karayip Korsanları’nın 5. filmi, torrent sitelerine düşmeye başladı.

Hatırlarsanız birkaç yıl önce başrolünde Brad Pitt’in oynadığı Fury isimli film, henüz gösterime girmeden yüksek çözünürlüklerde torrent sitelerine düşmüş ve bu platformun geleceği iyiden iyiye sorgulanmasına başlanmıştı. Son birkaç gündür ise benzer bir haberi Karayip Korsanları’nın 5. filmi hakkında duymaya başlamıştık.

Dün paylaştığımız haberimizde, yapımcılığını Disney’in üstlendiği Karayip Korsanları’nın son filminin hackerların eline düştüğünden ve Disney’den internete sürmemeleri için yüklü miktarda fidye talebinde bulunduklarından bahsetmiştik. Karayip Korsanları’nın 5. filmi olan “Ölü Adamlar Masal Anlatamaz”ı istedikleri parayı vermemeleri halinde henüz vizyona girmeden yayınlayacaklarını söyleyen hackerlar, görünüşe göre söylediklerini yaptılar.

Yukarıdaki görselde görebileceğiniz üzere film önce torrent sitelerine düştü, fakat daha sonra kaldırıldı. Fakat tekrar ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Zira indirmeye sunulduğu sırada birçok kişi filmi indirmiş olabilir ve film, daha sonra tekrar paylaşıma açılabilir.

Disney’in hackerı ya da hacker grubunu yakalamak için FBI ile birlikte çalıştığından bahsetmiştik fakat ortaya çıkan tablo, istenilen sonucun elde edilemediğini gösteriyor. Son olarak açıkça belirtilmemiş olsa da Cars 3 isimli animasyon filminin de bilgisayar korsanları tarafından çalınmış olabileceği iddia ediliyor.