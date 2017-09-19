Ve Milli Eğitim Bakanı Açıkladı: Bu Sene TEOG Yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıldan itibaren Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yapılmayacağını açıkladı.

Bakan, bir otelde düzenlenen Afrika büyükelçileri kahvaltı programının ardından uğradığı taksi durağında gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlarken, bu esnada bu yıldan itibaren TEOG’un yapılmayacağını açıkladı. MEB’in ölçme - değerlendirme konusunda en deneyimli kuruluş olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, hiçbir velinin, öğrencinin kafasında en ufak bir soru işareti olmamasını istedi.

Yaptıkları her değişikliğin daha iyi olması amacıyla yapıldığını söyleyen bakan Yılmaz, "TEOG’un kaldırılması da çok daha iyi olacaktır. Uygulamada herkes görecektir ki 'Gerçekten iyi oldu teşekkür ederiz' diyeceklerdir. Evlatlarımızı yarış atı konumuna koyduk. İnanın evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyorsunuz.” şeklinde konuştu.

TEOG yerine hangi tür bir sınavın uygulanacağı konusunda sorulan soruları da yanıtlayan Bakan, “Bakanlığımız bu konu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmamızı önce Bakanlar Kurulu’na sunacağız, ardından buradan çıkan kararı kamuoyuna açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

MEB’de liselere geçişteki yeni sisteme ilişkin bir çalışma grubu oluşturuldu, ayrıca bakanlık yetkilileri ile özel okul temsilcilerinin bir toplantı düzenleyeceği de duyuruldu. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, TEOG’un kaldırılması ile ilgili şunları söyledi: “Bazı okullar kendi yapacakları sınavla öğrenci alacak. Söz konusu sınav da bakanlık tarafından hazırlanacak. Yarın taslak bir metnin çıkmasını bekliyoruz."