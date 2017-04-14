NASA Dünya Dışında Hayat Olabileceğini İtiraf Etti, Peki Bu Ne Anlama Geliyor?

NASA sözcüleri ilk kez bu kadar keskin bir açıklamaya imza atıyor. NASA, "Uzayda yaşam olabileceğini resmen açıkladı." Hangisi daha ürkütücü bilemiyoruz, uzayda yaşam olması mı yoksa olmaması mı?

Dead Space introsunun giriş cümlesinde belirtildiği gibi: "Uzayda yaşam olması veya olmaması iki seçenek. Ancak seçeneklerin ikisi de dehşet verici."

Nihayet o an gelmek üzere. Eğer uzaylı varlıklar varsa, onları yakın gelecekte saptayabileceğiz. Kısa süre önce yapılan duyuruda, NASA'nın Cassini uzay aracı ve Hubble Uzay Teleskobu'nun yeni bulgularının sonuçları açıklandı. NASA'ya göre Güneş Sistemi'mizde yabancı hayat formları olabilir. NASA, ilk kez bu kadar açık ve net konuşuyor.

NASA'nın iddiası, Satürn'ün etrafında dönen ve buza benzeyen beyaz ay Enceladus'un buzlu kabuğunun altında canlıların var olabileceği yönünde. Özellikle saptanan kimyasallar bu tezi güçlendiriyyor. Enceladus'un buzlu bir kabuğu var ama etrafındaki tabaka sadece ozon tabakamıza benzemekle kalmıyor, ayrıca uyduda büyük bir bir okyanusun mevcut olduğu da düşünülüyor. NASA'da görevli bilim insanları burada hidrojen moleküllerinin bulunduğunu, yüzey altı okyanusta sıcak noktalar olabileceğini ve bunun da küçük organizmalar için mükemmel bir yaşam alanı olacağını açıkladı. Bu tür bir ortamda türlü türlü bakteri yaşayabilir. Güneybatı Araştırma Enstitüsü'ndeki Cassini İyon ve Nötr Kütle Spektrometresi ekibinin lideri Hunter Waite şunları söylediler: "Enceladus, yaşanabilir koşulları ispatlamak konusunda, Güneş Sistemi'nde ilk sırada. Hidrojenin varlığı bu bünyede hidrotermal aktivite olduğunu işaret eden başka bir referans noktası oluşturuyor. Bu çok ilginç, zira kendi okyanuslarımızdan edindiğimiz tecrübe bu tür kütlelerin yaşamla dolup taştığı.”

NASA, Jüpiter'in uydusu Europa dışında, Satürn'ün uydusu Enceladus'un yaşama kucak açmış olabileceğini vurguluyor. “Okyanus Dünya” statüsünde kabul edilen Enceladus, her türlü yaşam olanağını bulunduracak nitelikte. Üstelik Enceladus, Satürn'ün altıncı büyük uydusu konumunda. Enceladus, 1789 yılında İngiliz astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. Enceladus ismi ise babasının izinden giden oğul William Jr. Herschel tarafından verildi. NASA, daha önce Güneş Sistemi'ni es geçmiş ve en yakın yaşamın 39 ışık yılı uzaklığındaki yedi gezegende var olabileceğini açıklamıştı. Ne var ki işler tamamen değişti ve o kadar uzağa gitmemiz gerekmiyor gibi gözüküyor. Eğer bilim insanlarının araştırması doğruysa, kimyasal metan gazının okyanuslarda hayata neden olabileceği ilk olasılık. Yine de NASA, hazırlıklarını yapmış durumda ve 2020 yılında uyduya insansız araçlar yollanacak. Böylece tüm sorular cevaplanmış olacak.