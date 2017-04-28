Injustice 2'den Joker ve Darkseid Oynanış Videosu Geldi!

Injustice 2, yeni videolara doymuyor.

Geçtiğimiz günlerde film tadınd muhteşem bir fragman ile karşımıza çıkan ve beklentimizi adeta tavan yaptıran Injustice 2, şüphesiz bu yılın en fazla merak edilen oyunlarından biri konumunda. Resmi olarak piyasaya çıkmasına sayılı günler kalan oyundan daha önceden pek çok farklı karakterin dövüş teknikleri ve özel dövüş hareketlerini içeren videolar paylaşılmıştı.

Şimdi ise oyunun çıkmasına kısa bir süre kala, DLC paket olarak alınabilecek karakter olan Darkseid'den ve oyunun duyurulmasından bu yana adından dahi söz edilmeyen, bu bağlamda bizler açısından sürpriz sayılabilecek bir karakterden, Joker'den bomba gibi iki yeni oynanış videosu geldi. Darkseid'ın tüm ihtişamı ile boy göstereceği oyunda Joker'in de Suicide Squad filminde karaktere can veren Jared Leto'nun Joker'i tarzında olması gözlerden kaçmadı diyebiliriz.

Injustice 2, 16 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.