Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın Vizyon Tarihi Belli Oldu

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin ekibi, düzenledikleri basın toplantısı ile filmin vizyon tarihini ve bazı detayları paylaştı.

Vecihi Hürkuş, tartışmasız bir şekilde Türk havacılık tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesi. 1896-1969 yılları arasında yaşayan Hürkuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Macera ve dram dolu bir yaşam süren Vecihi Hürkuş’un hayatı ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ filmi ile beyaz perdeye aktarılıyor.

Çekimleri geçtiğimiz yıl tamamlanan filmin ne zaman seyirciler ile buluşacağı merak konusuydu. Film ekibi Ortaköy Feriye Palace’ta düzenlediği basın toplantısı ile filmin vizyon tarihini ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’a ait bazı detayları basın mensupları ile paylaştı.

Vecihi Hürkuş’un gizli ve unutulmuş bir kahraman olduğunu ve hayatının maceralarla dolu olduğunu söyleyen filmin yönetmeni Kudret Sabancı, ‘’Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bu filmde onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza inanıyorum. Geniş bir kadro, güzel bir hikaye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu.’’

Film için çok büyük emek harcadıklarını, Vecihi karakterini canlandırdığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Hilmi Cem İntepe, ‘’Sonuçta gerçek bir kahraman Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek değişik bir duyguydu benim için. Bazı sahnelerde zorlandım. Ben de ilk kez izledim görüntüleri ve çok heyecanlandım. İnşallah karşılığını alırız ve seyirci filmden memnun ayrılır.’’ dedi.

Filmin daha çok duygusal tarafında olan bir diğer başrol oyuncusu Gizem Karaca ise, ‘’Gerçekten çok severek oynadık. İlk kez bir dönem filminde oynadım. O yüzden kendimi görünce heyecanlandım. Filmin her saniyesi bizim için çok değerliydi. Yaşadığım en farklı set deneyimim oldu.’’ dedi.

Seyircilerin filmin ve aksiyonun içine girebilmesi için özel bir efekt teknolojisi kullandıklarını söyleyen filmin görsel efekt sorumlusu Mehmet Çetin ise, ‘’Seyircilerin filmle birlikte aksiyonun içine girebilmesi için çabaladık. Çok detaylı ve kapsamlı bir çalışma oldu. Aksiyonları hazırlarken kıvamında bırakmaya özen gösterdik. Kaliteli görsellerle dramı çok iyi birleştiren bir film oldu. Biz filmi çok sevdik, umarım seyirci de teveccüh gösterir.’’ dedi.

Türk havacılık tarihinin en unutulmaz ve sembol kahramanlarından olan Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ 25 Mayıs’ta beyaz perdeye çıkarak seyirciler ile buluşacak.