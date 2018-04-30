Bilime Göre Vejetaryen Diyeti Erken Ölümleri Engelliyor!

Bizler millet olarak tahmin edersiniz ki et yemeye fazlası ile düşkünüz. Ancak Harvard Tıp Fakültesi bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, vejetaryen diyeti erken ölümleri üçte bir oranda engelleyebiliyor.

Hepimiz az ya da çok et yemenin yarar ve zararlarını biliyoruz. Zararları konusunda özellikle bilgi sahibi olsak da çoğu zaman bunu kulak arkası ettiğimizi söylesek yanlış olmaz. Ancak şimdilerde Harvard Tıp Fakültesi bilim adamları konu ile ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Söylenenlere bakılırsa vejetaryen yaşam biçimine geçmek, erken ölümleri üçte bire kadar önleyebiliyor.

Araştırmacılar çalışma kapsamında geçtiğimiz hafta Vatikan’da birleşerek, 4. Uluslararası Vatikan Konferansını gerçekleştirdiler. Çalışmalar henüz resmi dergide yayınlanmamış olması nedeniyle kesinlik kazanmasa da bu iddia, fazlası ile ilgimizi çekmeye yetti.

Bu noktada ülkeden ülkeye fark gösterebileceği söylenen iddiada vejetaryen diyetin faydaları ve insan üzerindeki olumlu etkileri konu alındı. Her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin obezite, sigara tüketimi ve zayıf beslenme koşullarından öldüğünü belirten araştırmacılar, bu koşulların önlenebilir olduğunun da altını çizdiler. Bu bağlamda Harvard Tık Fakültesi’nde görev alan araştırmacılara göre, bu diyet biçimi, yaşam kalitemiz açısından büyük rol oynayabilirdi.

Konu hakkında konuşan ekip lideri Walter Willett, “Tahminlerimize göre sağlıklı ve bitki temelli bir diyet biçimi ile birlikte erken ölümler üçte bire kadar indirgenebilir” ifadelerinde bulundu. Bu noktada sigara ve alkolün dışında obezitenin de büyük bir sorun olduğunun belirtildiği konferansta, obezite yüzünden ölen insanların küçümsenmeyecek kadar fazla olduğu fikri de desteklendi.

Daha önce de dediğimiz gibi konu ile ilgili henüz bilimsel bir makale çıkmadı ancak Willett ve meslektaşlarının üreteceği analiz sonuçları sonrası, durum kesinlik kazanacaktır. Tüm bunların yanı sıra benzer konu üzerinde daha önceleri de araştırma ve deneyler goriller üzerinde yapılmış ve yaşam sürelerinin uzadığı gözlenmişti.

Peki ya bu durum biz insanları nasıl etkiler? Aslına bakarsanız araştırmacıların savunduğu vejetaryen beslenme diyeti, kan basıncınızı düşürerek kalp krizi riskinizi ve vücut kitle indeksinizi düşürebilir. Ancak diğer bir yandan etlerde bulunan protein, kalsiyum, demir ve B12 vitaminlerinin de vücuda alınması şarttır. Muhtemelen insandan insana değişiklik gösterebilecek olan durumun netlik kazanması için araştırmaların son bulmasını beklemeliyiz.