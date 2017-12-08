Venezuela'da keşfedilen ve 2 bin yıllık olduğu düşünülen petroglifler, arkeolojik ve etnografik açıdan tarihe yeni bir ışık tutacağa benziyor.

Dünyanın en büyük kaya oymalarından biri olduğu düşünülen Batu Venezuela'daki Aures Rapids bölgesindeki petroglifler, University College London'dan gelen araştırmacılar tarafından inceleniyor. Petrogliflerin bulunduğu konum, Adoles halkının ev sahipliğini yaptığı bir bölge ve önemli bir ticaret rotasının uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Oymaların yapıldığı en büyük kaya paneli 300 metrekareden daha büyükken bir panelde en çok 93 adet gravür bulunuyor.

2 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen gravürlerden 'boynuzlu yılan' figürü yaklaşık 30 metre uzunluğundadır. Bu denli büyüleyici çizimleri fotoğraflamak isteyen araştırmacılar erişilmesi zor yerlerin çokluğu sebebiyle dronelar kullandılar. Araştırmacıların başında bulunan Dr Philip Riris, petrogliflerin bulunduğu alanla ilgili olarak "Rapids, etnik, dilsel ve kültürel bir bölgedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Dr. Riris, Kolomb öncesi döneme ait olan bu çizimlerin, Kolombiya ve Brezilya'da bulunanlarla eşdeğerlik gösterdiğini belirterek bu araştırmanın Güney Amerika'nın kuzeyindeki diğer bölgelere kültürel bağlantıların kapsamını ve derinliğini gösteren ilk kapsamlı araştırmalardan birisi olduğunu söyledi. Gravürlerin, bölgede yaşayan insanların seyahatlerini su kaynakların hareketlerini yansıttığı belirtildi.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bu keşif elbette Kolomb öncesi dönemle ilgili daha çok bilgiyi ortaya çıkaracak. Ancak İspanyollarla başlayan Amerika kıtasının sömürgeleştirilme süreci öncesi yaşayan toplumlar ticaret ve kültürel faaliyet ritüellerini yansıtmak için devasa eserler ortaya koymuşlar.