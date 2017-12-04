Venezuela, Kendi Kripto Parasını Devreye Sokacak

ABD karşıtı politikaları nedeniyle yoğun bir şekilde ambargo altında olan Venezuela, kripto para basmayı hedefliyor.

Venezuela Cumhurbaşkanı, Nicolas Maduro konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "parasal egemenlik konularında ilerleme, finansal işlemler yapma ve mali blokajın üstesinden gelme" gibi başlıklar için yeni bir dijital para birimi olması planlanan "Petro" nun piyasaya sürülmesini istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ikinci bir para birimini başlatma motivasyonu şaşırtıcı değil. Zira, ABD tarafından Venezuela'ya uygulanan yoğun ambargo ülkede bol miktarda bulunan petrolün ihraç edilmesinin önüne geçiyor. Hugo Chavez'in iktidara gelmesinden bu yana Venezuela'da sistemli bir şekilde kamulaştırmalar yapılarak Sosyalist sisteme geçiş hedefleniyor.

Öte yandan işsizliğin çok az olması sebebiyle enflasyonun tavan yaptığı ülkenin para birimi Warcraft'ın sanal oyun parasından bile daha değersiz olarak görülüyor. Ancak ekonomi uzmanları Venezuela'nın yeni dijital parası hakkında şüphe duyduklarını belirtiyorlar. Bunun sebebi olarak ise henüz çok az bilginin olmasını gösteriyorlar. Ancak Maduro tarafından yapılan "mali blokajın üstesinden gelme" çıklaması,'Petro'nun ülkenin petrol, gaz, altın ve elmas rezervleri tarafından destekleneceği anlamına geldiğini gösteriyor.