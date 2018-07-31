  • Venom’dan Tam Bir Canavar Filmi Olduğunu Kanıtlayan Fragman

Venom’dan Tam Bir Canavar Filmi Olduğunu Kanıtlayan Yeni Fragman

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Venom’dan Tam Bir Canavar Filmi Olduğunu Kanıtlayan Yeni Fragman
Örümcek Adam çizgi romanlarıyla popülerleştikten sonra kendi hikayesine kavuşan Venom, Sony tarafından bağımsız bir proje olarak beyaz perdeye aktarılıyor. Tom Hardy’nin başrolünde olduğu filmden ikinci fragman geldi.

Örümcek Adam çizgi romanlarında kendisine geniş yer bulan, ancak sinema filmlerinde hak ettiği değeri görmeyen Venom karakterini anlatacak sinema filminden yeni bir fragman geldi. Yenilenen Örümcek Adam ya da devam eden Marvel Sinematik Evreni ile -şimdilik- bir ilişkisi olmayan yapım, anlaşılan o ki tam bir canavarı konu alacak. 
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Sıradan bir adam olan Eddie Brock’a bulaşan bir simbiyotu konu alan filmde, Brock’un karakterindeki değişime de odaklanıyoruz. Venom’un mutlak bir kötü karakter olduğunu bilenler, filmin bir süper kahramanı konu alacağını düşünmesin.

İkinci fragmandaki şiddet dozu, Venom hayranlarının beklentisini karşılayacak gibi görünüyor: 

Filmin gerçek kötüsü olan, Eddie Brock adındaki saf bir adama virüsün bulaşmasından sorumlu bir başka adam da var. Orijinal hikayenin güçlü temellere oturtulduğunu söylemek mümkün. Bildiğiniz üzere Örümcek Adam’ın yapım hakları Sony’ye ait olmasına rağmen karakter, özel bir sözleşmeyle Disney evrenine katıldı. Belki de ilerleyen vakitlerde geçmişi sağlam bir Venom karakterini, Örümcek Adam filmlerinde de görebiliriz.

5 Ekim’de vizyona girecek filmi sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Kaynak : https://youtu.be/xLCn88bfW1o
Etiketler: örümcek adam, venom, tom hardy
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