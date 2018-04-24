Spider-Man’in düşmanı Venom’un beklenen fragmanı CinemaCon’da yayınlandı.

Marvel’ın etkili kötü kahramanlarından olan Venom’un Tom Hardy’li filmi için uzun süredir beklenen fragman yayınlandı. Las Vegas’ta düzenlenen CinemaCon’da, filmin daha önce yayınlanan teaser’larının ardından ilk gerçek fragman yayınlandı. Sony tarafından geliştirilen film, genelde Spider-Man’in karşısında görmeye alışık olduğumuz Venom karakterini karşımıza çıkarıyor.

Marvel Sinematik Evreni ile yakından uzaktan bir alakası bulunmayan film, bizlere aksiyonun yanında korku seansları da yaşatacak gibi duruyor. Geçtiğimiz senelerde Sony ile Marvel anlaşmış ve Sony’nin elindeki karakterler Marvel’a geçmişti. Bunun ardından Spider-Man’i Marvel Sinematik Evreni’nde görmeye başladık. Bu anlaşmalar sırasında Marvel’a geçen karakterler arasında yer alan Venom, özel bir anlaşma gereği bir süre daha Sony’de kaldı. İşte Venom filmi bu anlaşma sonucu ortaya çıkıyor.

Tom Hardy’nin Venom rolüyle başrolde yer aldığı film için yayınlanan fragman, bizlere film hakkında ilk defa bu kadar net görüntüler sundu. Şubat ayında çıkan küçük teaser videosunda hayal kırıklığına uğrayan insanlar, bu yeni fragmanı çok beğendiler. Özellikle Venom hayranları, çizgi-romandan gelen bazı ufak detaylarla adeta mest oldular. Bu detayların başında Venom’un kendisine “biz” diyerek hitap etmesi de yer alıyor. Venom’un “biz” ifadesi kendi içindeki Eddie Brock ve Symbiote kişiliklerini gösteriyor.

Las Vegas’ta düzenlenen CinemaCon, 26 Nisan’a kadar devam edecek. Bu süreçte pek çok filmin tanıtılması ve yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor. Spider-Man serisi severlerin büyük bir merakla beklediği Venom, 5 Ekim’de vizyona girecek.