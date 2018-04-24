Venom’un yeni fragmanı yayınlandı. Fragman herkes tarafından sevilse de bazı detaylar gözden kaçmış olabilir. Sizlere bu gizli detaylardan bahsedeceğim.

Marvel çizgi romanlarının sevilen anti-kahramanı Venom’a ait dolu dolu bir fragman yayınlandı. Yaklaşık 2.5 dakikalık fragmanda Tom Hardy’li Venom’u görme şansımız oldu. Şubat ayında çıkan trailer’dan çok daha kaliteli ve uzun bir şekilde karşımıza çıkan yeni fragman, 5 Ekim’de izleyicilerin karşısına çıkacak film için çok önemli bilgiler de sunuyor. Fragmanda, karakterin çizgi romanlarını okuyanların fark edeceği pek çok detay bulunuyor. Bizler de bugün sizlere fragmanda görülen bazı gizli detaylardan bahsedeceğiz.

Öncelikle fragmanı hala izlemediyseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

İlk fragmanın aksine, bu sefer Venom’un ortaya çıkışını gördük. Tüm o iğrenç, katranımsı görünümüne bürünen Venom, her yerden fırlayan keskin dişleri, o korkunç beyaz gözleriyle çizgi romanlardan da gördüğümüz klasik Venom görünümüne sahip. Zaten bizler de kendisini bu haliyle sevmiştik.

Yeni fragmanda Eddie’nin Symbiote’u kendi isteğine göre kontrol edebildiğini görüyoruz.

Eddie’nin Michelle Williams’a olan bakışı, ikilinin eski sevgili olduğunu gösteriyor. Williams, kötü adamları temsil eden bir avukat rolünde oynayacak..

Tom Hardy’nin ifadeleri, Eddie Brock’un takip edilmek istemeyen insanları takip eden bir araştırma gazeteci olduğunu gösteriyor.

Filmin kötü adamı Carton Drake, bir sahnede tırın arkasındaki Symbiote’la görülüyor. Drake, Venom’un ortaya çıkmasını sağlayan Life Foundation’un da patronu.

Eddie’nin Drake’le görüştüğünü görüyoruz. Eddie’yi, Life Foundation’ın gizli deneylerine karşı hazırlıyor olabilir.

Symbiote için insan barınağı olarak hizmet veren ve muhtemelen kötü adamlara dönüşecek bir mekan görünüyor. Bu mekandaki karakterlerin bir süre sonra Venom’la karşılaşacağını görebiliriz..

Eddie’nin Symbiote tarafından sahiplenilmesinin ardından hasta olduğunu ve kafasında sesler duyduğunu görüyoruz.

Fragmanda en çok konuşulan yere geldik. “Ben Iron Man”, “Ben Batman” gibi açıklamalarının aksine Venom farkını ortaya koyuyor ve “Biz Venom’uz” diyerek tüm hayranların ağzını açık bırakıyor.

5 Ekim’de izleyici karşısına geçecek Venom için önümüzdeki aylarda yeni fragman ve içerikler muhakkak gelecektir.