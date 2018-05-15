Venüs Gezegeninin Çok Az Bilinen En İlginç 3 Özelliği

Mars ile birlikte Dünya'mıza en yakın gezegen olan Venüs'ün, pek fazla bilinmeyen birbirinden ilginç özellikleri var.

Adını eski Roma Tanrıçası Venüs'ten (Yunan Mitolojisinde Afrodit) alan ve halk arasında 'sabah yıldızı' veya 'akşam yıldızı' olarak da bilinen bu gezegenin, bu özelliklerini biliyor muydunuz?

1. Güneş'e, Merkür'e kıyasla daha uzak olmasına karşın, güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs'tür. Bunun sebebi ise, armosferindeki yoğun karbondioksit içeren bulutların sera etkisi sayesinde sıcaklığı tutmasıdır.

2. Bir Venüs günü, bir Venüs yılından daha uzundur. Venüs kendi etrafında 243 günde, Güneş etrafında ise 224 günde döner. Yani şayet Dünya'mız, Venüs kadar yavaş dönseydi, Güneş'in bir doğup batma süresinde 4 mevsimi yaşayacaktık.

3. Dünya'da 23 derece olan eksen eğikliği, Venüs'te 177 derecedir. Dolayısıyla kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, öteki gezegenlerin aksi yönünde yapar. Başka bir deyişle; Venüs'te yaşasaydık, Güneş'in batıdan doğup doğudan battığına tanık olacaktık.