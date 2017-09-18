Venüs’ün Karanlık Yüzüne Dair Şok Keşif!

Yüksek sıcaklık değerleri, dinmeyen fırtınalarıyla ve son derece aşındırıcı atmosferiyle Güneş Sistemi’nin en ölümcül gezegenlerinden Venüs’ün sürekli gece olan karanlık yarısı, meğer tam anlamıyla cehennem gibiymiş.

Güneş Sistemi, keşfedilmeyi bekleyen binlerce gizeme ev sahipliği yapan gezegenlere sahip. Yıllardır varlığını bildiğimiz ve üzerlerinde nelerin döndüğünü yakından takip ettiğimiz komşu gezegenlerin çoğu, yaşam için uygun şartlara sahip değiller. En azından ispatlanana kadar öyle biliyoruz. Bunlardan birisi ise Dünya’nın en yakın komşularından Venüs. Merkür’den sonra Güneş’e en yakın ikinci gezegen olan Venüs’ün atmosferi yıkıcılığıyla ve yüksek sıcaklıklarıyla tanınır. Gök bilimcilerin hala aydınlatamadığı ve sürekli gece olan tarafıyla ilgili onlarca mantıklı teori var.

Gece ve gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farklarından dolayı oluşan çetin fırtınaların özellikle karanlık tarafa nasıl davrandıkları hep merak edilmiştir. Keşfi yapan araştırmacıların lideri astrofizikçi Javier Peralta, “Venüs'ün gece tarafında atmosferin nasıl olduğunu karakterize edebildiğimiz ilk araştırmayı yaptık” sözleriyle keşfin önemini vurguluyor.

Venüs, 243 Dünya gününe eş değer bir yıllık döngüye sahiptir. Bu döngü, gezegenin Güneş’e yakınlığı dolayısıyla çok hızlı gerçekleşir. Çetin koşullar dolayısı ile geceleri tamamen karanlığa bürünen yönünün keşfedimesi de oldukça zordur. Bu yüzden Peralta ve ekibi, 2006-2014 yılları arasında Avrupa Uzay Ajansı’nın Venüs Ekspress aracıyla çekilmiş kızılötesi görüntülere baktılar.

Atmosferinde Dünya’daki en şiddetli fırtınalardan 60 kat daha güçlü dolaşan rüzgarlara sahip Venüs, bilim insanlarını her zaman şok eden gizemler barındırır. Yüzeyindeki parıltılı bulutların hareketleri ise “süper rotasyon” olarak adlandırılmıştır. Peralta, “Venüs atmosferindeki bulutların ve rüzgarların nasıl hareket edeceklerini anlamak için onlarca yıl harcadık. Ancak araştırmalarımız, bu bulmacanın bazı parçalarının hala eksik olduğunu gösteriyor. Kızılötesi sistemler, bu bulutları ilk kez doğru bir şekilde görmemizi sağladı ve yeni keşifler yapmamız için kapı araladı” açıklamasında bulundu.

Mevcut teoriler süper rotasyonların Venüs’ün hem gece hem de gündüz tarafında devam ettiğini savunuyordu. Ancak son araştırmayla gece yüzündeki fırtınaların daha düzensiz ve kaotik olduğu anlaşıldı. Ekip, Venüs’ün gece tarafındaki istikrarsız fırtınaların, gezegenin hareketleri ile ilişkilendirilemeyeceğini söylüyor. Söz konusu düzensiz fırtına dalgaları Venüs’ün dağlık ve dik bölgelerinde yoğunlaşıyor. Böylece gezegenin yüzey şekillerinin, destansı fırtınaları önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor.

Görünüşe göre ekip beklenmedik bir kaosa sahip karanlık Venüs’ün gizemleri üzerinde çalışmaya devam edecek. Çünkü söz konusu keşif, bütün Venüs araştırmalarının tekrar baştan başlatılmasına sebep olabilir.