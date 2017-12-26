Güç geçmesin ki internet aleminde Photoshop ve mizah uzmanlarının ellerine malzeme çıkmasın, hemen değerlendiriyorlar. Bir ev kedisin çam ağacı süsleriyle birlikte verdiği bu poz, son günlerin eğlencesi haline geldi.

Adobe’un yıllardır piyasaya sunduğu Photoshop yazılımı, bilişim tarihinin en devrimsel programlarından birisi oldu. Ünlülerin orasını burası düzelttirdiği, reklam panolarından web sitelerine kadar bütün görsel alanlarda geçerli olan bu programın büyük mizah aracına dönüşeceğini kimse bilemezdi.

Malum, 2017 yılı bitiyor. Sanıyoruz ki bütün dünya olarak uzun zamandır birlikte yaptığımız tek eylem yeni bir yıla girmek. Modern hayatın verdiği yükü internet aracılığıyla üzerimizden atmaya çalışırken, mizahi içeriklere olan ilgimiz de tavan yapıyor.

Şehirleri yok edecek edasıyla, yeni yıl süslerine kafa tutan bu ev kedisi ise büyük mizah akımının son kurbanı oldu:

Hazırsanız başlıyoruz: