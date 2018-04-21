Blockchain tabanlı veri gizliliği şirketi Orchid Labs, yaşanan son Facebook skandalından sonra bu konudaki çalışmalarını hızlandırıyor.

San Francisco merkezli bir internet girişimi olan Orchid Labs, geçtiğimiz yıl toplamda 36 milyon dolar yatırım aldı. DFJ, Metastable, Compound, Box Group ve Blockchain Capital gibi devlerden yatırım alan şirket, arkasında çok sağlam isimleri barındırıyor.

Dünyanın her yerinden insanlara anonim interneti sunmayı hedefleyen Orchid Labs, özellikle internet erişimi ve alışverişlerini gözetleyen hükumetlere maruz kalan insanlara yardımcı olmayı hedefliyor. Şirketin tek odaklandığı nokta tabii ki bu değil: Orchid Labs, Facebook ve benzeri veri "hırsızı" şirketlerden sizi korumayı amaçlıyor.

Cambridge Analytica skandalından sonra internet gizliliğine iyice yoğunlaşacak olan Orchid Labs, bu yıl 125 milyon dolar yatırım almayı hedefliyor. Çalışmalarında blockchain teknolojisinden faydalanan şirket, alacağı yeni yatırımlarla özgür internet sunma amacına ulaşacak gibi görünüyor.