Veri İhlali Sonrası Facebook %8 Değer Kaybetti

Bir veri şirketinin, 50 milyon insana ait bilgileri Facebook’tan sızdırdığı ve seçimlerde kamuoyu oluşturmak için kullanıldığının anlaşılmasından sonra Facebook hisse senetleri %8 değer kaybetti.

Sandıktan Donald Trump’un çıktığı 2016 seçimlerine Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının etkisi hala araştırılmaya devam ediyor. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi Donald Trump ile bağlantıları olan tartışmalı bir siyasi araştırma şirketi olan Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcı profilini yasal olmayan bir şekilde ele geçirerek manipülasyon amacıyla kullandığı ortaya çıktı.

Haberlerin yayılmasının ardından Facebook Cambridge Analytica'yı platformunda askıya aldı, ancak 3. taraflar verilerine eriştiği ve amaçları doğrultusunda kullandığı için sosyal medya devi oluşan politik baskıdan kaçamadı. Oluşan politik baskı ve güvensizlik Facebook’un hisse senetlerinin %8 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Artmaya devam eden değer kaybına buradaki linkten bakabilirsiniz.

Business Insider verilerine göre Facebook hisse senetleri Cuma günü 185 dolar ile kapanış yaptı. Ancak haberlerin yayılmasından sonra bugün 170 dolara kadar düştü. ABD ve İngiltere’deki milletvekilleri Facebook’u ve seçim müdahalelerindeki rolünü incelemeye devam ediyorlar. İncelemeler tamamlanıp olumlu sonuçlar çıkana kadar hisse senetlerine yatırım yapan birçok yatırımcı kaçmaya devam edeceği için düşüş eğilimi de bir süre daha devam edeceğe benziyor. Eğer olurda Facebook hakkında olumsuz bir karar çıkarsa ani bir düşüşte yaşanabilir.