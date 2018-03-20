Veri İhlali Sonrası Facebook Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

Sosyal medya devi Facebook, veri ihlali suçlamaları ve seçim etkileri soruşturmaları gibi yaşanan olaylar sonucu 60 milyar dolar değer kaybetti.

Facebook için her geçen gün daha da kötü olmaya başladı. İngiltere ve Amerika Facebook’un yerel seçimlere olan etkisini araştırmaya devam ediyor. Başka bir yandan da ortaya, seçimlerde manipüle amaçlı kullanılan üyeliklerin Facebook tarafından satıldığı iddiası atıldı.

Yaşanan bu durumlar şirketin hisse senetlerinin her geçen gün düşmesine neden oluyor. Cuma günü 185 dolardan kapanan hisse senetleri, dün 170 dolara kadar geriledi. Bugün de Facebook açısından işlerin çok iyi gittiğini söyleyemeyiz, gerilemeye devam eden hisseler 164 dolardan işlem görmeye başladı.

Facebook hisse senetleri değerini, Cuma günkü kapanış fiyatına oranladığımızda %11.4 değer kaybetmiş oldu. Toplam değeri 537.69 milyar dolar olan hisseler 476.83 milyar dolara gerileyerek 4 gün içerisinde 60 milyar dolar değer kaybetmiş oldu.

Sosyal medya, farklı insanların görüşlerini rahatça dile getirdiği bir yer olduğu için seçimlerde etkisi olması da oldukça doğal. Ancak Facebook’ta gerçekleşen olaylar etkiyi farklı boyutlara taşımak için kullanılmış gibi duruyor. Henüz yaşanan bu olayların köklü firmanın sonunu getireceğini söyleyemeyiz. Ancak olurda seçimlerde manipüle amaçlı kullanılan üyeliklerin bilinçli bir şekilde satıldığı ortaya çıkarsa, yaşanan kriz Facebook için ölümcül bir hal alabilir.