Veri ihlali nedeniyle Amerika Washington’da açılan soruşturmada, Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerbeg gönüllü olarak ifade verecek.

Daha önceki haberlerimizde bahsetmiş olduğumuz üzere Amerika ve İngiltere’de kullanıcı verilerini korumadığı gerekçesiyle Facebook’a dava açılmıştı. Facebook’un kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Mark Zuckerberg’in önümüzdeki hafta Amerika’da açılan davayla ilgili olarak ifade vermesi bekleniyor.

Duruşma 11 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’da (03:00 Türkiye saati) Washington DC’de düzenlenecek. Açılan dava sonrasında Zuckerberg’in suçlamalara tanıklık etmek istemesi memnuniyetle karşılandı. Daha önce Facebook kurucusu İngiltere'de açılan veri ihlali skandalı duruşmasına gitmeyi reddetmişti. Amerika'da düzenlenen duruşmaya katılmak içinse oldukça istekli olan Zuckerberg’in Amerikan vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını nasıl söyleyeceği merak konusu.

Soruşturma kapsamında 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin üçüncü taraf uygulamalarla nasıl satıldığı tartışılacak. Bu kullanıcı verileri ABD seçimlerinde kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanıldığı için oldukça büyük önem taşıyor. Henüz Facebook verilerini sattığını kabullenmedi, ancak oluşan kriz nedeniyle hisse senetleri milyarlarca dolar zarara uğradı. Eğer Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in yakın zamanda uygulamaya başlayacağı iyi bir planı yoksa kendi imparatorluğunun yok oluşunu izlemek zorunda kalabilir.