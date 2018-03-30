Ülkemiz hakkında fikir sahibi olmak için haberlere, duyumlara ve söylentilere itibar etmeden rakamlar üzerinden konuşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Zira altın üretiminden yatak sayısına, internet kullanımından ne kadar seçmen bulunduğuna kadar her şey, artık tek bir çatı altında.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısına ilişkin bir fikrimiz olabilir. Peki bilgimiz var mı? Hiç şüphe yok ki ikisi de aynı şey değil. Ne kadar seçmenin olduğu, kaç tane kadın lisans mezununun bulunduğu ve kaçının bilim insanı olabildiği, ne kadar altın ürettiğimiz, internet kullanım düzeylerimiz, elektrik enerjisi dağılımımız gibi her şeye tek bir noktadan ulaşmak artık mümkün.

6 aylık yüksek tempolu bir sürecin ardından hizmete giren Verikaynagi.com, kamuya açık verilerin derlendiği ve görselleştirildiği bir yer. Bu sayede vatandaşlar, ülkemiz hakkındaki bilgilere daha kolay ve daha hızlı ulaşma imkanına erişiyorlar.

5 temel konuda Türkiye’ye ilişkin her türlü bilginin bulunabildiği site sürekli güncellenecek:

300’ün üzerinde farklı araştırma ve istatistiki verinin okumasını sağlayan hizmet, pek çok kişiye de önemli kaynak sunacaktır.

Özellikle de halk tarafından daha rahat anlaşılacak görseller ve rakamlarla, mevcut durumların izah edilmesi çok hoş bir adım olmuş. Sistemin akademik araştırmalar için de kaynaklık sağlaması mümkün.

Kaynaklar arasında TSE, MEB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bulunuyor. Bu kurumlara bağlı olarak çalışan bütün devlet dairelerinin elindeki halka açık veriler, bu site üzerine düzenli olarak yüklenmeye devam edecek.

Projenin arkasında ise merkezi İstanbul’da bulunan İzlemedeyiz Derneği var. 16 Ocak 2014 yılında kurulan bu derneğin ilk adı Ortak Gelecek için Diyalog Derneği idi. 30 Haziran 2017 tarihinde yapılan toplantı sonrasında adı İzlemedeyiz Derneği olarak değiştirildi.

Verikaynagi.com’a ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.