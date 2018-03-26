Verileri 600 Yıl Saklayabilen Optik Disk Üretildi

Bilim insanları, veri depolama konusunda yeni bir buluşa imza attılar. Yapılan çalışmalar sonucunda, depolanan verileri 600 seneden daha uzun süre saklamak mümkün olacak.

Melbourne RMIT Üniversitesi ve Çin'deki Wuhan Teknoloji Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda bilim insanları, 10 TB hafıza kapasiteli yeni bir optik disk ürettiler. Diskin üretiminde altın ve nano malzemeler kullanan bilim insanları, ürettikleri yeni disk sayesinde veri depolamada enerji kullanımını önemli ölçüde düşürmeyi hedeflediklerini belirttiler.

Tüm dünyada her geçen gün artan bir sorun haline gelen veri depolama konusunda önemli bir adım olan bu çalışma sayesinde soruna düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm üretilmiş oldu. Sıradan bir sabit diskten 1000 kat daha az güç harcayacak olan bu teknoloji sayesinde tüm dünyada veri madenciliği gibi konularda da yeni keşifler yapılmasının kolaylaşacağı düşünülüyor.

Şimdiye kadar üretilen disklerin maksimum 50 sene veri saklayabildiğini ve bu son çalışmanın bu sebeple büyük bir gelişme olduğunu söyleyen RMIT Üniversitesi profesörü Min Gu, ürettikleri ürünün seri üretim için hazır olduğunu ancak üzerinde bir süre daha çalışıp yapılabilecek yenilikler için bazı araştırmalara da devam etmek istediklerini söyledi. Altının kullanımının hem dayanıklılık hem de verilerin saklanma süresini uzatma anlamında önemli olduğunu belirten Min Gu, kullanılan altın nanoparçacıkların, hibrit camların verileri beş farklı boyutta depolamasını sağladığını ve bu yüzden bu yöntemi seçtiklerini de ekledi. Bahsedilen beş boyutu ise uzaydaki üç boyut, renk ve polarizasyon olarak açıkladı.