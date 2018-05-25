Tahmin edersiniz ki güvenlik her daim bizler için önemliydi, ancak yaşanan Cambridge Analytica skandalları sonrası durum iyiden iyiye gözümüze çarpar oldu.

Bugün yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında Facebook ve Google’a, şirketleri veri paylaşmaya zorladığı öne sürülerek bir dava açıldı. Bu platformlar muhtemelen ilk var olduğu günden bu yana bu tür zorlama veya paylaşımlarda bulunuyordu, ancak Cambridge Analtica skandalları adeta bardağı taşıran son damla oldu.

Dava kapsamında, uzun bir süredir veri toplama uygulamalarını eleştiren Avusturyalı gizlilik aktivisti Max Schrems, Facebook’a 3,9 milyar, Google’a ise 3,7 milyar Euro’luk davalar açtı. Aslına bakarsanız hem Google hem de Facebook, GDPR’ye uymak için yeni politikalar ve yeni ürünler yayınlamıştı, ancak Schrems bu politikaların yeterli olmadığını ifade ediyor.

Financial Times’a konu hakkında konuşan Schrems, rıza sistemlerinin çok açık bir şekilde uyumsuz olduğunu ve kuralların kısa süre içerisinde tamamen ihlal olacağını ifade etti. Gizlilik aktivistine göre Facebook ve Google, kuralların ihlal olacağını saklamayı bile denemiyordu.

Diğer yandan benzer bir dava Google’ın Android işletim sistemine karşı dördüncü defa açıldı. Ancak şirket suçlamalara kesinlikle itiraz etti ve “Ürünlerimizi oluşturduğumuz andan itibaren gizlilik ve güvenliğe önem veriyoruz” ifadelerinde bulundu. Bundan güç alan Facebook da “GDPR’nin şartlarını yerine getirmek için son 18 aydır hazırlanıyoruz” diyerek davaya itiraz edeceğini belirtti.