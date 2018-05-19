Verimli Çalışamama Probleminin İlacı Pomodoro Tekniği

Verimli bir şekilde çalışamamak, özellikle modern zamanların en büyük problemlerinden biri. Neyse ki, bu problemi ortadan kaldırma konusunda oldukça etkili olan bir teknik bulunuyor.

Uygulaması son derece basit olan pomodoro tekniği, çalışma hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olarak oldukça verimli biri haline gelmenizi sağlamasıyla ünlü. Gelin bu tekniğin detaylarını öğrenelim.

İlk defa 1980'lerin sonlarında Francesco Cirillo adlı bir İtalyan tarafından ortaya konan teknik, kısa bir zaman dilimi içerisinde çok iş yapmanızı sağlama amacı güdüyor. Tekniğin merkezinde kısa süreli çalışma seansları ve onları takip eden kısa molalar bulunuyor.

Tekniği uygularken önce 25 dakikalığına iş veya dersinize odaklanıyorsunuz, sonrasında 5 dakikalık bir mola veriyorsunuz. 1 pomodoro, bu 30 dakikalık sürece denk geliyor. Dört pomodoro yaptığınızda, yarım saatlik bir mola verebiliyorsunuz.

Günde 6-12 arası pomodoro yapmak, ideal sayılıyor. Bu da 3-6 saat arası bir zaman dilimine denk geliyor.

Tekniğin avantajı, kendinizi asla yorgun hissetmiyor oluşunuz. Çünkü o gün neler yapacağınız dakika dakika belli. Çalışma seansları da sadece 25 dakika olduğundan, beyniniz dinç kalıyor ve 45 dakikalık derslerde olduğu gibi yanmıyor. 5'er dakikalık molalar da kafanızın yenilenmesini sağlıyor ve sanki yeni başlıyormuş gibi her seansta üst düzeyde odaklanabiliyorsunz.

Peki pomodoro tekniğiyle bir gün, neye benziyor? Gelin hızlıca bir program hazırlayalım ve 11:00 gibi çalışmaya başladığınızı düşünelim.

11:00-11:25 Çalışma Seansı / 11:25-11:30 Mola (1. Pomodoro)

11:30-11:55 Çalışma Seansı / 11:55-12:00 Mola (2. Pomodoro)

12:00-12:25 Çalışma Seansı / 12:25-12:30 Mola (3. Pomodoro)

12:30/13:00 Ana Mola

13:00'da tekrar başladıktan sonra 14:30'da toplamda 6 pomodoroyu tamamlamış ve günlük hedefe ulaşmış oluyorsunuz. Bunu yaparken de 11:00'den 14:30'a kadar geçen 3 buçuk saatlik sürenin tam 1 saati dinlenerek geçiyor. Yani bütün günde sadece ve sadece 2 buçuk saat harcayarak, verimli bir çalışmayla işlerinizi halletmeniz mümkün. Canınız istiyorsa veya halletmeniz gereken çok fazla şey varsa, güne birkaç pomodoro seansı daha ekleyebilirsiniz.

Tekniğin kilit noktası, 25 dakikalık bölümlerde gerçekten çalışmak, molalarda ise gerçekten mola vermek. 25 dakika boyunca telefonunuz dahil hiçbir şeyle ilgilenmemeniz ve seansı bölmemeniz gerekiyor. Aynı şekilde mola süresi başladığında da işi unutmanız ve bir yerlerde hata yaptığınızı fark ettiyseniz bile ellememeniz gerekiyor. Yani bu süreçleri birbirine karıştırmamak gerek.

Özetle az ama öz çalışma prensibine sahip bu teknik, verimlilik seviyenizi arşa çıkarabilir, tabii kararlılıkla uygulamaya hazırsanız...