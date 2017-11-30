Verizon, 2018'de 5G Hizmetine Başlayacak

Amerikan telekomünikasyon ve internet şirketi Verizon, 2018 yılında evlere yönelik 5G hizmetini devreye sokacaklarını duyurdu.

Bildiğiniz üzere ülkemizde yıllarca telefon kablosuyla internete girebilme çalışmalarından sonra, ADSL kullanımı başgöstermiş ve son zamanlarda da fiber ve LTE teknolojisi kullanılmaya başlanmıştı. Elbette teknolojinin motor ülkelerinde bu durum daha farklı bir şekilde ilerliyor. Zira, Verizon son yaptığı açıklamayla ABD'de gelecek sene Kalifornia'daki ödeme yapmayı kabul eden kullanıcılara 5G hizmeti sağlayacaklarını duyurdu.

Verizon'un 5G hizmeti şebekesi, fiber optik internetin yerine geçecek. Böylelikle evde kablo döşemek gibi zahmetlerden kurtulunabilecek. Ancak belirtmekte fayda var Dünya çapında 5G internet hizmetine, 2020'de geçilmesi planlanıyor. Bu bağlamda Verizon'un yüksek hızlı interneti ev dışında yani vep telefonlarında dahili olarak kullanılamayacak. Zira halihazırda bu teknolojiyi destekleyen telefonları da kullanmıyoruz.

Peki 5G ile neler değişecek? Bu sorunun cevabı ilk '5G' sözcüğünün kullanılmasından bu yana sıkça verildi. Ancak yine de tekrar bir üstünden geçmekte fayda var diye düşünüyorum. İlk olarak Amerika'da geniş bant indirme hızının 2016 yılı sonlarında ortalama olarak 17.2Mbps olduğunun altını çizelim. Yeni sistemle birlikte bu hız 1 gigabite kadar çıkabilir. CNET tarafından 5G'ye yönelik olarak yapılan testlerde yukarıda belirttiğimiz hızın da aşıldığını yani 3.77Gbps gibi hıza erişildiğini de cümlelerin arasına sıkıştıralım. Bu hız ABD'de 1Gbps'ye kadar internet hızı sağlayan Google Fiber'den daha hızlı bir bağlantının mümkün olacağı anlamına geliyor.