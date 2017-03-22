Verizon'dan Trafik Sorununu Kökten Çözecek Araba!

Verizon, yeni Hum Rider arabalarını tanıttı. Arabanın üzerinde yer alan hidrolik sistem, trafik sorununuzu kökten çözecek.

İstanbul gibi trafiğin bol olduğu yerlere çıktığınız zaman, trafikte saatlerce bekleyebilirsiniz. Bu durum bazen gerçekten çok sıkıcı olabiliyor. Firmalar da dünyanın en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığını gidermek için var gücüyle uğraşıyorlar.

Verizon, yeni PR çalışması Hum Rider isimli yeni konsept aracını tanıttı. İstanbul trafiğine çözüm olabilecek bir tasarım olan Hum Rider, genel olarak bir jeep modeli. Ancak, üzerinde bulunan SUV hidrolik sistemi sayesinde araba yukarıya kalkabiliyor ve araçların üzerinden geçecek boyuta ulaşabiliyor. Ülkemizde bunu yapmak cesaret ister, “sen kimin arabasının üzerinden geçiyorsun?” şeklinde başlayan cümlelerle çılgınca kavgalar çıkabilir.

Hum Rider, yaklaşık 2.4 metreye kadar genişleyebilir, 1.5 metreye kadar da yükselebilir. Arabaların üzerinden geçmesi pazarlama projesi olarak gözükse de, bunun olacağını sanmıyorum. En azından önümüzdeki 10 - 20 yıl içerisinde bu tarz arabaların çıkmayacağını düşünüyorum. Herkeste bu araçtan olursa anlamı kalmaz, sıraya kaynak yapmak gibi bir şey oluyor sonuçta. Müfettiş Gadget’ın Gadgetmobile’ı gibi arabalar zannımca gelecekte bizlere sunulacak araçlar modellerinden olacak.

Bu aracın büyük modeli, Çin’de otobüs/tren modeli için yapılmıştı.