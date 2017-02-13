Verizon’da Gerçek “Sınırsız Paket" Dönemi Başladı!

Amerikan operatörü olan Verizon, bugünden itibaren müşterilerine sunacağı sınırsız paketi ile göz dolduruyor.

Sosyal medyayı sık kullananlar ve işi özellikle bizler gibi internet üzerinde olan birçok kullanıcı Türkiye’deki operatörlerin sınırsız paketlerini tercih etmekte. Gerek operatörler, gerekse internet servis sağlayıcıların sundukları sınırsız paketler ise gerçek bir sınırsız paket ile yakından uzaktan alakası olmuyor.

Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Verizon’ın bugünden itibaren kullanıma sunduğu Verizon Unlimited adlı sınırsız paketi ise tüm dünyayı kıskandıracak cinsten olmasıyla dikkat çekiyor.

Sınırsız konuşma, mesajlaşma ve internet içeren pakette, sadece bunlar değil aynı zamanda hotspot için de 10GB ayrı bir veri bulunuyor. ABD’nin komşu ülkeleri olan Meksika ve Kanada’yı da pakete dahil eden Verizon, sınırsız paketine bu ülkeleri arama ve mesaj atmayı da eklemiş. Hatta Meksika’ya ya da Kanada’ya gittiğinizde günlük 500MB da ücretsiz 4G/LTE paketi veren Verizon, Amerika’da genellikle SD, yani 480p kalitesinde olan video yayın akışı özelliğini de 720p, yani HD olarak sunuyor.

Fiyatlandırma olarak ise 80 Dolar gibi bir ücret talep eden Verizon, 4 kişilik bir ailenin geçmesi durumunda ise kişi başı 45 Dolar ücret ödenmesini sağlayacak. Yani 180 Dolar’a 4 kişilik bir aile olarak sınırsız paket kullanabileceksiniz. Sadece 22GB gibi devasa bir veriyi aşmanız durumunda veri önceliğinizi kaldıran Verizon, 4G hattının yoğun olduğu durumlarda size 3G üzerinden bağlantı sağlayacak. (22GB'ı geçelim de önce, sonrasında 3G olsa da olur)

Türkiye’deki operatörlere emsal teşkil etmesini umduğumuz bu paket, bugünden itibaren ABD’deki kullanıcılara sunulmuş durumda.