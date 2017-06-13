Verizon, Silikon Vadisi şirketlerinin reklamcılık alanındaki tekelini yıkmak için sağlam geliyor. Firma tam 4.48 milyar dolar karşılığında Yahoo’yu satın aldığını duyurdu.

Verizon’un sahibi olduğu iki arama motoru devi Yahoo ve AOL’un, Oath adında bir platforma dönüştürüleceğini daha önce şu haberimizle sizlere bildirmiştik. Daha önce AOL’u bünyesine katan Verizon, geçtiğimiz yıl 4.8 milyar dolar etiket konan Yahoo’yu da böylece bünyesine katmış oldu. Fiyatın 350 milyon dolar kadar düşmesinin sebebi ise Yahoo’nun güvenlik açıklarının ortaya çıkması ve yaklaşık 1 milyon kişinin verilerini tehlikeye atmasıydı.

Sonuçlanan anlaşmanın bir parçası olarak, Yahoo’nunn önemli yöneticilerinden Marissa Mayer, istifa edecek. Ayrıca 2 binin üzerinde Yahoo çalışanının işsiz kalacağı da bildiriliyor.



AOL ve Yahoo, Verizon bünyesinde Oath adını alacak

Vaktinde bir internet portalı olmakla kalmayıp, teknoloji endüstrisinin orta direği niteliğinde olan Yahoo, başta Google ve Facebook olmak üzere diğer devlere trakip olmaya çalışıyordu ancak tekelleşmeye karşı koyamadı. Bir zamanlar öncü internet şirketi olarak görülmekle birlikte, Yahoo Finance ve Yahoo Sports da dahil olmak üzere Yahoo'nun internet ailesi büyük miktarda trafiğe neden olmuştu.

Teknoloji analisti Susan Bidel, "Verizon’un yeni Oath platformu reklama verenler için büyük bir kapı olacak, bilgi akışının sağlanması için önemli projeler var” şeklinde değerlendirmede bulundu. Nitekim Yahoo’nun mevcut trafiği düşünüldüğünde Verizon’un bu adımı kesinlikle çok mantıklı.

Tüketici medyası üretiminde bakalım YouTube’un susmak bilmeyen borusu Verizon tarafından susturulacak mı? Açıkçası bu saatten sonra bu alanda çetin bir rekabet görmek zor.