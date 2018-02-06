Verizon, Super Bowl'da Gizli Gizli 5G Ağını Test Etti!

ABD'nin en büyük operatörü olan Verizon, Super Bowl sırasında gizlice sanal gerçeklik ve yüksek çözünürlüklü yayınlar için 5G ağını test etti.

Geçtiğimiz günlerde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesinden milyonlarca insan Super Bowl LII heyecanını yaşarken, Birleşik Devletler’in en büyük operatörü olan Verizon ise gizlice 5G ağını test ediyordu.

Büyük final başlamadan önce stadyumda geçici bir 5G şebekesi kuran Verizon, sanal gerçeklik ve yüksek çözünürlüklü yayınlarda 5G ağını test etti. Verizon mühendisleri, test sırasında 5G ağı kullanarak gerçekleştirilen yayında maçı 180 derecelik sanal gerçeklik ile izledi.

Üstelik stadyumda bulunan Verizon çalışanları ve misafirleri de kurulan ikinci bir ekran üzerinden 5G bağlantısı ile pozisyon tekrarlarını yüksek çözünürlüklü olarak izlemeyi başardılar. Verizon’un 5G Ekosistem ve İnovasyonları Yürütme Direktörü Sanyogita Shamsunder, son testlerinin 5G uygulamalarının avantajlarını gösterdiğini belirtti.

Verizon, 5G gücünü göstermek için futbolu ilk kez kullanmadı. Şirket geçtiğimiz günlerce iki futbolcuya 5G ağına bağlı sanal gerçeklik başlığı takarak paslaştırmıştı. 5G ağındaki gecikme o kadar düşüktü ki, futbolcular rakiplerini ve topu fiziksel olarak görmemelerine rağmen başarılı bir şekilde paslaştı.