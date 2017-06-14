Sprint’ten Akılları Durduran Kampanya: Ücretsiz İnternet!

Çoğu iletişim operatörünün anlaşmaları ve taahhütleri ilmek ilmek işlenmiş detaylarla karşınıza gelir. Ancak bazı güzelliklerin mümkün olduğunu bilmek, mobil hizmetlerin geleceği açısından umut verici oluyor: Sprint'in yaptığı ise tam anlamıyla bu.

Bu hafta içinde Yahoo’yu rekor bir yatırımla satın alan Verizon, mobil operatörü Sprint için öyle bir kampanya planladı ki, tüm dünyadaki operatörlere taş çıkartacak cinsten. En başta bu kampanyanın, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Essential Phone müşterilerine özel olduğunu düşünsek de durum öyle değil. Sprint’in söz konusu kampanyasını detaylandırmadan önce ne yapılmasını gerektiğini söyleyelim: iPhone ya da Android’le çalışan bir telefona sahip olmak, cihaz bilgilerinizi ve telefon numaranızı Sprint’in şuradaki internet sitesine girerek beklemek.

Tüm bu basit sürecin ardından Sprint kullanıcılara 1 yıl boyunca ücretsiz internet veriyor. Türkiye’de bulunmayan hizmet için bir umut kendi cihazımı denediğimde elbette sonuç hüsran oldu. (Buradan ülkemizde hizmet veren tüm operatörlere bir selam göndermiş olayım)

Söz konusu kampaya, ABD’li standart bir kullanıcı tarafından uygulandığında yıllık minimum 1000 dolarlık bir kar sağlıyor. Üstelik sadece bir değil, birden fazla cihazla bu sürece dahil olabiliyorsunuz.

İnsanların gerçekten de böyle hizmetleri sağlayan operatörlere geçmemesi için bir sebep yok. Hatta, sonraki yıllarda ödenecek ücretleri bile görmezden gelecek ciddi bir kitle olduğu söylenebilir. Nitekim bizim ülkemizde bir Verizon bulunmasa da daha büyük şirketler var. (Bakın gördünüz mü? Gene selamlarımı iletmiş oldum)

Sprint bu kampanyayı mevcut müşterilerinin katılımına da açıyor üstelik. Elbette tüm dünyaya biz böyle bir şeyler yapıyoruz demiyorlar ama sessiz sedasız da olsa yapılan şey, iletişim sektörünün geleceği için umut vericidir.