Vernee'nin Amiral Gemisi Apollo 2, MWC 2018'de Ortaya Çıktı

Çin'in adı uluslararası piyasalarda çok duyulmamış akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Vernee bu sene katıldığı Mobil Dünya Kongresinde uzun zamandır beklenen amiral gemisi Apollo 2'yi duyuracak.

Geçtiğimiz yıldan bu yana "ha çıktı ha çıkacak" diye beklediğimiz Vernee Apollo 2'yi nihayet bu sene göreceğiz. Dev televizyonlar, iyi hazırlanmış afişler ve tanıtım metinleriyle MWC'de yerini alan Vernee, MediaTek’in en güçlü işlemcisi olan Helio X30'lu telefonu Apollo 2'yi katılımcılara sunacak. Telefon oldukça şık bir tasarımla, yalnızca yüksek kalite ve yüksek performans sağlamak için değil aynı zamanda mükemmel kullanıcı deneyimi sunmak için de gelecek.

Apollo 2, basit ve gayet sağlam bir görüntü sergileyen ful metal gövdeyle birlikte ekran ile çerçeveyi yekpare sunan bir tasarımla gelecek. Telefonun 18:9 modasına uygun 5.99 inçlik bir SHARP ekranı ve önceki modellerle karşılaştırıldığında ekran gövde oranı açısından (%87) daha estetik görünecek. Apollo 2'nin ön tarafı 2.5D cam teknolojisiyle üretilirken arka tarafı ise çift ​​CNC parlak kesim ile işlenmiş kapağa sahip olacak. 3D kumlama, eloksal boyama gibi işlemlerden geçirilen arka kaplama gayet konforlu bir kavrayış sunacak.

Apiollo 2, Helio X30'a ek olarak, 8MP ön kamera, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP / 13MP çift arka kamera, PDAF ve güçlü gece görüş yeteneğiyle birlikte gelecek. Telefon bir amiral gemisine yakışır şekilde 6GB RAM ve 128 GB'lik depolama alanına sahip olacak. Öte yandan yeni telefonların neredeyse hepsinde gördüğümüz hızlı şarj özelliği (24W Type-C) Apollo 2'de de olacak. Apollo 2 Android'in son sürümü olan 8.1 ile kullanıcılara tanıtılacak.

Kuruluşundan bu yana, Vernee mükemmel kalite ve uygun fiyatlarla akıllı telefon piyasasında yer edinmeye çalışıyor. Şirket, amiral gemisi Apollo 2'nin yanı sıra dört kameralı V2'yi de düzenleyeceği etkinlikle tanıtacak. Bu arada Vernee, V3 ve M7 modellerini de kamuya sunacak. Ha bir de şirketin telefonun yanında kullandığı saati hediye edip etmeyeceğini bilmiyoruz.