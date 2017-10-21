Vertigo Şikayetinden Muzdarip Hastalar İçin İmplant

Kulak içine yerleştirilen implant, meniere kaynaklı baş dönmesi şikayetinden muzdarip olan hastaların hayat kalitelerini arttıracak.

Charles Della Santina’nın laboratuarına gelen ileri derece vertigo (baş dönmesi) hastaları, kısıtlı bir hayat yaşamaya mahkumlar. Sürekli baş dönmesi ile sosyal ve iş hayatları alt üst olan hastaların en muzdarip oldukları konu, hareket konusunda yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklanıyor. Sıklıkla bastonsuz yürüyemeyen hastalar, araç da kullanamıyorlar.

Vetibular NeuroEngineering Laboratory adlı laboratuarın yöneticisi Della Santina “Bu insanların pek ümitleri yok hayattan. Genellikle bir çok doktora gittikten sonra bize geliyorlar. Biz de onlara bununla yaşamayı öğrenmek zorunda olduklarını, yapabileceğimiz bir şey olmadığını söylüyoruz” diyor.

Della Santina bu durumu değiştirebileceğini umuyor. Santina’nın laboratuarı, beyne giden vestibular sinirleri düzenli olarak uyarmak suretiyle hastaların dengelerini sağlayacak olan ve insanlar üzerinde kullanılacak ilk ‘iç kulak implantı’ üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekip, implantın güvenilirliğini ve etkisini ölçmek için ilk aşamada beş hasta üzerinde testler yapıyor. Bir sonraki aşamada ise firmanın yan kuruluşu olan Labyrinth Devices üzerinden bu cihazın satışını gerçekleştirmeyi umuyorlar.

Daha önce birkaç vestibüler implant denemesi yapılmış ama bunlardan biri olumsuzlukla sonuçlanmış. Seattle’da bulunan Washington Üniversitesi’nde ‘Meniere’ hastalığının neden olduğu vertigo şikayetinin tedavisine dönük bir çalışma, hastalardan dördünün, cihazın yerleştirildiği kulaklarında işitme yeteneklerini bütünüyle kaybettikleri için sonlandırılmış.

Fakat Johns Hopkins’in denemesi herhangi bir yan etkiye sebebiyet vermeden, olumlu sonuçlar vermiş. İlk aşamada teste tabi tutulan üç hasta, gelişme kaydetmişler. Della Santina’nın laboratuarında çalışan PhD öğrencisi Peter Boutros,“İlk denek kliniğimize geldiğinde, yürümek için değnek kullanıyordu. Üstelik hava karanlık iken de eşine ya da bir trabzana yaslanmak zorunda kalıyordu. Fakat sekiz haftalık çalışma sonunda koşu bandı üzerinde koşarken kaydettiği bir videoyu gönderdi bize” diyor.