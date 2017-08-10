Vertu'nun Lüks Telefonları 5 Bin Liraya Açık Arttırmada!

Lüks telefon üreticisi Vertu, cihazlarını açık arttırma ile satmaya başladı.

Dünyanın en büyük lüks telefon üreticilerinden biri olan Vertu, yaşadığı maddi zorluklardan dolayı tasfiye edilme kararı alarak dünyanın en abartılı telefonlarını açık arttırmayla satmaya başladı.

Çoğu kişinin hiçbir zaman bir Vertu telefonu olmamıştır, zira kendileri biraz pahalıdır. Öyle ki en ucuz modellerinden biri olan Vertu Signiature Touch, 10 bin dolara satılmaktadır.

Vertu, 2014 yılında yeni bir fiyatlandırmaya gitti ve Vertu Aster, yalnızca 6000 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Teknik olarak çok ciddi bir indirim yapılmış olsa da hala sıradan bir akıllı telefon kullanıcısı için bu fiyatlar çok yüksek. Tabii amaç da markanın temelde 'zenginlere özel' olması.

Ancak şu an şirketin 18 karat altınlı ve siyah timsah derisi kaplı telefonu, asıl satış fiyatı olan 19000 dolar yerine 1500 dolara açık arttırmaya sunulmuş durumda.

Tasfiye ekibi, şirketin 105 ikonik telefonunu müzayede salonunda sergileyerek açık arttırmaya sundu. Bu 'şık' telefonlardan bazılarının açık arttırmadaki açılış fiyatı 26 bin dolara kadar çıkmaktadır.