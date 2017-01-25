Vertu, Yine 'Sadece Rüyamızda Görebileceğimiz' Yeni Akıllı Telefonunu Tanıttı

Akıllı telefon dünyasında abartılı malzeme kalitesi ve fiyatıyla tanınan Vertu, yeni Constellation modelini kamuoyu ile paylaştı.

Vertu markası ile haşır neşirseniz, aşırı lüks malzemelerden geliştirilen, el yapımı telefonlarına aşinasınız demektir. Elbette, çoğu faninin olduğu gibi 'uzaktan' aşinasınız. Zira Vertu'nun fiyatları akıl sır erdirebilecek düzeyde değil. Şirket, Constellation (isim cuk oturmuş, zira Türkçe'de Takım Yıldızı anlamına geliyor) modelini tanıttı.

Constellation ile kullanıcılar, çift SIM kartı tek telefonda kullanılabilecek. Cihazın, 5.5 inçlik WQHD AMOLED ekranı safir kristal ekranla kaplanacak. Android 6.0.1 Marshmallow'a destek veren telefonda telefonunda ayrıca, 1.55 mikro piksele kadar destekleyen 12 MP arka kamera ve Dolby Digital Plus destekli hoparlörler var.

4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 3220mAh batarya ve Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisi, cihazın diğer özellikleri arasında. Kablosuz şarj ile birlikte USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj işlemi de gerçekleştirebileceksiniz.

Aslında bu tür özelliklere sahip bir telefon 1500-2000 TL fiyat bandında kolayca satın alınabilir ancak Vertu Constellation, İngiltere'de, yüzde yüz el yapımı olacak. Telefon, sertleştirilmiş alüminyumdan üretilmiş ve arka yüzü İtalyan derisi ile kaplanmış. Telefonun açma kapama düğmesi ise yakuttan üretilmiş.

Telefonun fiyatı henüz açıklanmasa da, binlerce hatta on binlerce dolardan bahsetmek mümkün. Cihaz ne de olsa milyon dolarlık yat sahini zenginlere hitap ediyor.