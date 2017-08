Akıllı bileklik konusunda fiyat - performans ürünleri ile dikkat çeken Veryfit markasının en yeni akıllı bileklik modeli Veryfit ID107HR Plus’ı inceledik.

Son dönemlerde uzun batarya performansı ve gelişen özellikleri ile pahalı akıllı saatlere rakip olmaya başlayan akıllı bilekler; aktivite takibi, nabız ölçümü, bildirim desteği ve çağrı takibi gibi özellikleri ile gündelik kullanım için oldukça pratik hale geldiler.

Fiyat performans ürünü akıllı bileklik modelleri ile dikkat çeken Veryfit markasının en yeni modeli olan Veryfit ID107HR Plus, piyasadaki diğer bileklik modellerine göre üçüncü parti uygulamalar için bildirim desteği, müzik çalar kontrolü ve kamera kullanımı için selfie modu ile dikkat çekiyor.

Teknik Özellikler

Chipset: Nordic nRF52832

Ekran: 0.96 inç OLED

Batarya: 80 mAh

Bluetooth 4.0

Kullanım Mesafesi: 10 Metre

Ağırlık: 22 Gram

Boyut: 17.5 CM - 25.2 CM

Tasarım

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Veryfit ID107HR Plus, kişiselleştirilebilir tema desteği ve geniş ekranı ile piyasadaki akıllı bilekliklere göre çok daha fonksiyonel bir arayüz sunuyor. Tamamen dokunmatik olan 0.96 inç OLED ekran, yüksek kontrast ve parlaklık oranı ile her ortamda rahatlıkla görülebilir. En kısa haliyle 17.5 cm, en uzun haliyle 25.2 cm çevre uzunluğuna sahip olan TPU kordon, neredeyse herkesin bileğine uyacak ergonomide tasarlanmış. 22 gram ağırlığa sahip olan Veryfit ID107HR Plus şık görümümü ve sağladığı konforun yanı sıra IP67 sertifikası ile basit su sıçramaları ve ter gibi sıvı temaslarına karşı da dayanıklı.

Fonksiyonlar

ID107HR Plus, kalp ritim ölçümü ve monitörü, çoklu spor modu, nefes egzersiz programı, uyku takibi, kalori hesaplama gibi sağlık ve spor takip özelliklerinin yanı sıra bildirim ve üçüncü parti uygulamalar için basit kontroller de sunar. Akla ilk gelen spor dışı faaliyetleri, alarm (titreşim), çağrı görüntüleme, SMS görüntüleme, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları için bildirim desteği, selfie modunda kamera kontrolü, müzik çalar kontrolü ve telefonumu bul şeklinde sıralayabiliriz.

Veryfit ID107HR Plus akıllı bilekliğini Teknostore üzerinden satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz. Diğer akıllı bileklik modellerine göz atmak istiyorsanız, şuradaki bağlatıya tıklayabilirsiniz.