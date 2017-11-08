Vespa İlk Elektrikli Scooterını 2018'de Piyasaya Sürecek

Geçtiğimiz yıl bir elektrikli scooter üzerinde çalıştıklarını duyuran Vespa 2018'de ürünü piyasaya süreceklerini açıkladı.

Vespa'ya göre, Vespa Elettrica, geleneksel scooterlarınki gibi hızlanma yetenekleriyle gelecek, tamamen elektrikli olacak ve saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabilecek. Vespa'nın scooterı normal bir prizden sadece 4 saat içerisnde tamamen şarj edilebilecek.

Vespa Elettrica'nın batarya ömürünün 10 yıl olacağı ancak bin kez şarj edildikten sonra kapasitesinin %80'e düşeceği belirtildi. Elettrica'nın genel renklerinin gri ve krom olacağı fakat kullanıcıların istemesi durumunda 7 farklı renk seçeneği içerisinden dekoratif düzeltme talep edebilecekleri de kaydedildi.

Elettrica'nın yanısıra Vespa, tek bir şarjla tam elektrikli versiyonun iki katı kadar sürülebilen melez bir versiyon olan Elettrica X'i de piyasaya süreceği açıklandı. Bu scooter hem elektrikli hem de fosil yakıtlı olacağı kaydedildi. Vespa'nın yeni scooterları 2018'de satışa sunulacak ancak kesin tarih ve fiyatlandırma tam olarak açıklanmadı. Ne düşünüyorsunuz normal scooter modelleri 4 bin ile 13 bin Euro arasında satılan Vespa'nın elektrikli scooterı ülkemizde satılır mı? (Fiyatlar Türkiye fiyatı)