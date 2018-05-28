Vespa scooter’ın arkasındaki şirket olan Piaggio tarafından geliştirilen Gita adlı robot bavul, kamerası sayesinde sahibi nereye giderse onu takip ediyor.

Geçmişte ve hatta teknolojinin çok fazla etkisini göstermediği alanlarda hayvanların yük taşımak için kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Bu konsepti şehir yaşamına adapte etmeye kararlı Piaggio ekibi, yük hayvanlarının modern versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz yeni girişimi ile modern insanın yük taşıma zahmetini ortadan kaldırmak istiyor. Aynı zamanda bir işçi olarak da kullanılabilecek robot, şimdilerde 20 kilo olan taşıma kapasitesi geliştirilirse kendini bambaşka alanlarda kullanılıyorken bulabilir.

Uzaktan bakıldığında bir tekerleği andıran cihaz, üstünde bulunan kamera sensörleri ile sahibinin kontrolüne gerek duymaksızın takip edebiliyor. Son derece fütüristik bir hizmeti gerçekleştiren bu robotların 2019 yılı itibariyle satışa sunulması beklenirken; hızla popüler olabileceğini ön görmek için bir uzman olmaya gerek yok. Eğer Piaggio ekibi, kartlarını doğru oynarsa; Gita’yı dünyanın dört bir yanında modern şehir insanın yeni hizmetkarı olarak görebilme ihtimalimiz bir hayli yüksek görünüyor.

Dört farklı LED ışığı ile görsel olarak son derece şık bir tasarıma sahip olan Gita, sahibi için sarı, kırmızı, yeşil ve gri renkli LED opsiyonu sunuyor. Boyut olarak şimdilerde sırt çantasıyla eş değer bir kapasitesi olan Gita’yı 2019 yılı itibari ile farklı versiyonlarıyla da gözlemleme şansına sahip olabiliriz.