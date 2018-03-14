1 litre benzin ile 35.5 kilometre yol katedebilen ve otomobil ehliyeti ile kullanılabilen motosiklet Vespa Primavera 50'ye yakından göz atın.

Benzin fiyatlarının alıp başını gitmesi, otomobil vergilerinin de otomobillerden yüksek ücrette olması nedeni ile şehir içi ulaşımda çoğu kişinin tercihi özel araçlardan ziyade motosikletler olmaya başladı. Sorun şu ki motosikletler, B sınıfı otomobil ehliyetiyle kullanılamıyor. Fakat Vespa’nın A sınıfı ehliyeti olmayanlara güzel haberleri var.

Yeni Vespa Primavera 50, motosikletten fazla beklentisi olmayan, şehir içi temel ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyenler için verimliliği ile ön plana çıkan bir motosiklet. Motor olarak yüksek beklentileri karşılayamayan Primavera 50, B sınıfı otomobil ehliyetiyle kullanılabilme özelliği sayesinde basit şehir içi kullanım için uygun bir seçenek.

49,9cc’lik tek silindirli ve hava soğutmalı bir motora sahip olan Primavera 50, tek depoda sunduğu uzun azami menzille de oldukça dikkat çekiyor. Firmanın iddiasına göre 6,4 litrelik benzin deposuna sahip olan Primavera 50, 1 litre benzin ile 35.5 kilometre mesafe katedebiliyor.

Kırmızı, siyah, beyaz, mercan ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Vespa Primavera 50, 16.400 TL fiyat etiketi ile şehir içi ulaşımda verimlilik ve pratiklik isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerini bekliyor. Ayrıca Vespa’nın tüm motosiklet modellerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.