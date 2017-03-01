Vestel, 504 Adet Venüs Telefonla Guinness Rekoru Kırdı!

Türkiye’nin yerli akıllı telefon üreticilerinden Vestel, Barselona’da düzenlenen MWC 2017 etkinliğinde 504 adet Venüs V3 5570 telefonu kullanarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı.

Barselona’da yapılan MWC 2017 etkinliğinin en aktif üyelerinden olan Vestel, dün Venüs Z10 modelinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken Z10 ile bizlerden geçerli not alan Vestel, bu sefer adını farklı bir şekilde duyurmayı başardı.

Şirket, tam 504 adet Venüs 5570 model telefonu bir araya getirerek dünyanın en büyük telefon duvarını inşa etti. Guinness jürisi, hazır bulunduğu etkinlikte Vestel’in standını ziyaret ederek rekoru tescilledi. Etkinliğe katılan 33 Türk şirketten bir tanesi olan Vestel, daha önce 400 telefonla kırılan rekoru 504 adet Venüs V3 5570 modeli kullanarak geçmeyi başardı.

Duvar, oldukça kapsamlı bir çalışma sonucu oluşturuldu. 3.6 metre eninde ve 1.9 metre uzunluğundaki duvarın özelliği ise 504 ekrana verilen görüntüyle bütünleşik bir görüntünün elde edilmesi.