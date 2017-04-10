Vestel Toshiba ile İlgili Satın Alma Gelişmelerini Doğruladı

Özellikle Japon yerel medyasında Vestel’in, Toshiba’nın TV departmanını satın almayla ilgili konusu sıkça konuşulmuştu. Vestel’in İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da bu gelişmeleri doğruladı.

Vestel ile Toshiba arasındaki yakınlığın derecesi giderek artmaya başladı. Vestel, geçtiğimiz yıl Toshiba’nın bazı ürünlerini kendi fabrikalarında üreteceğini açıklamıştı. Dün ise çok daha ciddi bir gelişme yaşanmış ve şirketin, Toshiba’nın TV departmanını satın almak istediği dillendirilmişti. Vestel’in İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise bu konuyu doğrulayacak bir açıklamada bulundu.

Öncelikle Vestel’in yaptığı resmi açıklamaya bir bakalım:

“9 Nisan 2017 tarihinde, Tokyo kaynaklı Nikkei Asian Review’un web sitesinde yayınlanan Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde, Vestel’in de adı geçmekte olup konuyla ilgili haber Türk medyasında da yer bulmuştur.

Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz.”

Turan Erdoğan’ın konuyla ilgili görüşleri ise şu şekilde:

“Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz.”