Ülkemizin önemli teknoloji şirketlerinden Vestel, elektrikli araç şarj cihazı ile dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden Red Dot ödülünün kazananı oldu.

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller her geçen gün hayatımızda önemli bir yer ediniyor ve hızla yaygınlaşıyor. Elbette bu araçlar yaygınlaştıkça araçların şarj edilmesini sağlayan şarj cihazları da en az araçlar kadar önemli. Bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yürüten Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı'nın dünya çapında önemli bir tasarım ödülüyle ödüllendirildiğini belirtti.

Vestel tarafından paylaşılan bilgiye göre Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden Red Dot Award 2017'de 'Araçlar ve Araç Aksesuarları' kategorisinin kazananı olarak vitrinine ödüllerden bir yenisini daha ekledi. Özellikle 50 yılı aşkın dünya çapında devam eden Red Dot ödüllerinde Vestel'in de ödül kazanan şirketler arasında yer alması sadece Vestel için değil ülkemiz için de değer taşıyor.

Ayrıca bu ödül Envo isimli elektrikli araç şarj cihazının aldığı ilk ödül değil. Vestel'in bu ürünü daha önce 4 farklı yarışmada daha dünya çapında önem taşıyan ödüller elde etmişti. Vestel'i bu başarısından dolayı tebrik etmemek olmaz. Umarız Vestel'den benzer başarılar duymaya devam ederiz. :)