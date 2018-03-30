Vestel Hayvan Şiddetine Karşı Kampanya - Ben Robot Değilim

Büyük bir tartışma konusu olan hayvanlara şiddet konusunda kendinde de sorumluluk hisseden Vestel, 'Ben Robot Değilim' kampanyası ile hayvanlara şiddete dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Vestel, Türkiye’nin en büyük teknoloji markalarından biri. Fakat büyük marka olmak, yalnızca teknolojiye karşı değil, hayatın her alanında sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Bunun farkında olan Vestel, hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekmek adına ‘Ben Robot Değilim’ adlı bir kampanya başlattı.

Proje kapsamında herhangi bir Vestel sitesine giren kullanıcılar, Captcha’nın standart ‘Ben Robot Değilim’ doğrulama yöntemi ile karşılaşıyorlar. Doğrulamayı gerçekleştiren ziyaretçiler, Captcha doğrulaması üzerinde karşılaştığı hayvanın nasıl bir şiddet gördüğüne ve hayatının sonlandığına şahit oluyor.

Ziyaretçilerine ‘Robot değilsen böyle bir vahşete sessiz kalamazsın!’ mesajı veren Vestel, kurguda var olan beş kedi ve beş köpeğin başından geçen gerçek olaylara yer veriyor. Yönlendirilen web sitede ziyaretçileri hashtag kampanyasına katılmaya davet eden Vestel, ayrıca site sahiplerine Captcha yazılımını kendi sitelerine uygulayarak kampanyaya destek verme imkanı da tanıyor.

Günümüzde hayvanların yaşam alanlarını neredeyse tamamen işgal etmiş ve doğal ortamda yaşaması gereken canlıları ‘sokak hayvanları’ haline getirmiş durumdayız. Böylesine işgalci durumdayken bile bazı insanlar sokakta, parkta kedilerin, köpeklerin bulunmasından rahatsız olabiliyor. Vestel’in kampanyasına destek vermek, kendilerini savunamayan hayvanlar için bir umut oluşturabilir.