Toshiba'nın TV departmanının Vestel tarafından satın alınmasıyla ilgili Zorlu Holding CEO'su Ahmet Nazif Zorlu önemli açıklamalarda bulundu.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Japonya'nın önde gelen teknoloji siteleri Toshiba'nın TV departmanını satışa çıkarmak üzere olduğundan ve bu departmanı satın almak için Türk teknoloji üreticisi Vestel'in Toshiba'ya teklif götüreceğinden bahsetmişti. Bu iddiadan kısa bir süre sonra yayınladığı basın bildirisiyle Vestel de bu satın alma planlarını doğrulamıştı.

Şu anda da Toshiba'nın Avrupa'daki lisans haklarını elinde barındıran ve Manisa'daki Vestel City'de Toshiba için de üretim gerçekleştiren Vestel'in bünyesinde bulunduğu Zorlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Toshiba TV departmanının satın alınmasıyla ilgili önemli bir açıklama bulundu. Zorlu, yaptığı açıklamada önümüzdeki ay tekliflerini sunarken hükümet tarafındaki marka desteklerinden de faydalanacaklarını söylüyor.

Ülkemizde en değerli teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Vestel'in Toshiba gibi bir dünya devine ait önemli bir departmanı satın almasıyla birlikte bu durumun özellikle Türkiye'den dünya çapında bir marka çıkması ve teknoloji ihracatımızın artması konusunda önem taşıyor. Umarız Vestel ve Toshiba arasında gerçekleşecek bu görüşme olumlu sonuçlanır ve Toshiba'nın TV deparmtanı Vestel'e ait olur.