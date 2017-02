Vestel ve General Mobile, MWC 2017'de Adeta Şov Yapacak

Ülkemizin önemli akıllı telefon markaları Vestel ve General Mobile, hem stantları hem de düzenleyeceği basın toplantılarıyla Mobil Dünya Kongresi 2017'de gövde gösterisi yapacak.

Google ile sürdürdüğü Android One projesindeki Android telefonlarıyla 40'tan fazla ülkeye açılan ve bu yıl 70'i aşkın ülkeyi hedefleyen General Mobile ve ülkemizde yerli akıllı telefon üretim konusunda önemli adımlar atan ve yine General Mobile gibi dünya pazarına açılmayı isteyen Vestel, yarın başlayacak dünyanın en büyük mobil teknolojiler fuarı Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) boy gösterecek.

Peki ülkemizdeki akıllı telefon sektörünün gelişimi için önem taşıyan bu iki teknoloji markası MWC 2017'de neler yapacak?

Vestel

Türkiye'nin en köklü yerli üreticilerinden biri olan Vestel halihazırda uluslararası düzeydeki fuarlarda hazırladığı stantlarıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Özellikle IFA 2016'daki geniş standı ve standındaki harika detaylarla gözleri üzerine çevirmeyi başaran Vestel, bu yıl Vestel Venus V4 ailesinin lansmanını MWC 2017'de gerçekleştirecek.

General Mobile

Geçtiğimiz yıl General Mobile GM 5 Plus modeliyle MWC 2016'da yer alan ancak kendi standı yerine telefonunu Qualcomm'un standında sergileyen General Mobile bu yıl kendi standıyla MWC 2017'de ürünlerini sergileyecek.Özellikle geçtiğimiz yıl Android One projesinde Google ile iş ortaklığını arttırarak dünyaya açılan ve çok iyi satış rakamlarına ulaşan, dünya genelinde "Premium Android One telefon markası" olarak nitelendirilen General Mobile GM 5 Plus modeliyle birlikte yabancı teknoloji basınından da yoğun ilgi görmüştü.

Bu yıl MWC 2017'de General Mobile, GM 6 ailesinin lansmanını gerçekleştirecek ve standında yeni akıllı telefonu GM 6'yı sergileyecek. Telefon bir önceki yıl olduğu gibi Android One programına dahil olacak.

Açıkçası her iki şirketi bazı yönleriyle eleştiriyor olsak da hem Vestel hem de General Mobile, Türkiye'nin teknoloji alanında dünya geneline sesini duyurabilmesi açısından lokomotiv görevi görüyor. Bakalım Vestel ve General Mobile bu yıl duyuracağı modellerle hedeflerine ulaşmayı başarabilecekler mi? Sorunun yanıtını hep birlikte öğreneceğiz.