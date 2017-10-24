Vestel’in E serisinin son üyesi olan Vestel Venus E3, e-ticaret platformu olan n11.com’da satışa çıktı.

Başlangıç ila orta seviyenin arasında özelliklere sahip Vestel’in yeni telefonu Venus E3, e-ticaret sitesi olan n11.com’da görüldü.

Vestel’in IFA 2017 fuarında tanıttığı E serisinin yeni ‘uygun fiyatlı’ ürünlerinden E3, 749 TL’den satışa sunuluyor.

1000 TL ve altında bir ücret ödeyip günü rahatlıkla kurtaracak orta seviye bir telefon isteyenlerin tercih edebileceği alternatiflerden biri olan Venus E3’ün tüm özellikleri şöyle:

Vestel Venus E3