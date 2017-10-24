Başlangıç ila orta seviyenin arasında özelliklere sahip Vestel’in yeni telefonu Venus E3, e-ticaret sitesi olan n11.com’da görüldü.
Vestel’in IFA 2017 fuarında tanıttığı E serisinin yeni ‘uygun fiyatlı’ ürünlerinden E3, 749 TL’den satışa sunuluyor.
1000 TL ve altında bir ücret ödeyip günü rahatlıkla kurtaracak orta seviye bir telefon isteyenlerin tercih edebileceği alternatiflerden biri olan Venus E3’ün tüm özellikleri şöyle:
Vestel Venus E3
- 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ve 294 PPI yoğunluğunda, 5 inçlik ekran
- 1.3GHz hızında çalışan, 4 çekirdekli ARM Cortex-A53 MediaTek MT6737 işlemci
- Mali-T720 MP2 grafik işlemcisi
- 1 ve 2 GB RAM, 8 ve 16 GB dahili hafıza seçenekleri (32 GB’a kadar arttırılabilir microSD kart desteği)
- 8 MP çözünürlüğünde arka, 5 MP çözünürlüğünde ön kamera
- Android 7.0 Nougat işletim sistemi
- 2500mAh büyüklüğünde batarya
- 4.5G desteği
- Siyah renk seçeneği
- Kalınlık: 8.3mm, ağırlık: 150 gram