Vestel, Venus serisiyle giriş ve orta seviyenin biraz altında sayılabilecek özelliklerdeki akıllı telefon duyurularına devam ediyor. Ailenin son üyesi olan V4, 8.7 mm kalınlığıyla dikkat çekerken ayrıca 5000 mAh gibi yüksek kapasitedeki bataryasıyla kullanıcıların şarj konusunda sıkıntı yaşamasının önüne geçmeyi hedefliyor.
Vestel Venus V4’ün yeni nesil bir teknolojik özelliği var; o da OTG kablosuyla telefondaki enerjinin yalnızca kullanıcının değil, başkaları tarafından da kullanılabilmesi. Günümüzde bazı akıllı telefon modellerinde bu özelliğe yer verildiğini az çok biliyorsunuzdur.
1099 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasadaki yerini alan Vestel Venus V4’ün tüm özellikleri ise şu şekilde:
Vestel Venus V4 özellikleri
- 5.5 inç büyüklüğünde, Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan HD çözünürlükte ekran
- 4 çekirdekli MediaTek MT6735 işlemci
- 4’lü LED flaş destekli, 13 MP çözünürlüğünde, hızlı otomatik odaklama ve HDR özelliğine sahip arka kamera
- HDR özelliğine sahip 5 MP çözünürlüğünde ön kamera
- 5000mAh büyüklüğünde batarya
- 3 GB RAM ve 64 GB’a kadar artırılabilir 32 GB dahili hafıza
- Boyut: 152 x 77,6 x 8,7 mm, ağırlık 182 gram
- Android Nougat 7.0 işletim sistemi