Vestel’in akıllı telefon ailesi Venus’un son üyesi olan V4, fiyatı dışında özellikle de yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.

Vestel, Venus serisiyle giriş ve orta seviyenin biraz altında sayılabilecek özelliklerdeki akıllı telefon duyurularına devam ediyor. Ailenin son üyesi olan V4, 8.7 mm kalınlığıyla dikkat çekerken ayrıca 5000 mAh gibi yüksek kapasitedeki bataryasıyla kullanıcıların şarj konusunda sıkıntı yaşamasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Vestel Venus V4’ün yeni nesil bir teknolojik özelliği var; o da OTG kablosuyla telefondaki enerjinin yalnızca kullanıcının değil, başkaları tarafından da kullanılabilmesi. Günümüzde bazı akıllı telefon modellerinde bu özelliğe yer verildiğini az çok biliyorsunuzdur.

1099 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasadaki yerini alan Vestel Venus V4’ün tüm özellikleri ise şu şekilde:

Vestel Venus V4 özellikleri