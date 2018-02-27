Barcelona'da süren MWC 2018'de kendini gösteren Vestel, yeni akıllı telefonu Venüs Z20'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018 Barcelona’da tüm hızıyla devam ederken, akıllı telefon endüstrisinde son yıllarda hatırı sayılır bir ilerleme gösteren Vestel de yeni akıllı telefonu Venus Z20’yi tanıttı. Çift kamerası ve güçlü donanımı ile dikkat çeken Vestel Venus Z20, uygun fiyatıyla da seviyesindeki rakipleri ile rekabet edebilecek durumda bulunuyor.

18:9 formatında bir ekranı bulunan Venus Z20, ince çerçeveleri ile en yüksek ekran/gövde oranına sahip Vestel akıllı telefonlardan biri olarak göze çarpıyor. Metal bir gövdeye sahip olan cihazın arkasında cam panel bulunuyor ki bu sayede cihaz adeta bir amiral gemisi görünümüne kavuşuyor.

Vestel Venüs Z20 Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630

Qualcomm Snapdragon 630 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB

64GB Ekran: 5.6 inç Full HD+ 18:9 IPS

5.6 inç Full HD+ 18:9 IPS Arka Kamera: 16MP+5MP

16MP+5MP Ön Kamera: 8MP

8MP İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Barcelona’da gerçekleştirilen basın etkinliğinde söz alan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel’in akıllı telefon pazarındaki ilerleyişi ve yeni akıllı telefonları Venüs Z20 hakkında bazı açıklamalarda bulundu. ‘’GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Global rakiplerimiz arasında çok yeniyiz ama 4 yılda makul fiyat, teknoloji ve tasarımımızla Türkiye’nin en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası olduk.’’ diyen Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Akıllı telefon üretim sürecimizde ilk günden beri yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Z serisi de bu mantıkla ortaya çıktı. Müşterilerimizin bizden beklentisini, ihtiyacını analiz ederek ürünlerimizi geliştirdik. Geçtiğimiz yıl yine burada tanıttığımız Z serisinin ilk telefonu Z10’dan sonra bugün Z20’yi ilk defa gösteriyoruz. Z20 yazılımı, donanımı ve arkasındaki Ar-Ge gücü ile sınıfındaki en gelişmiş akıllı cihaz. Bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılayan Z20 özellikle fotoğraf ve “selfie” çekmeyi sevenlerin vazgeçemeyeceği bir telefon olacak. Üstelik fiyat/performans olarak da rakiplerini geride bırakacak.’’

Türkiye’deki akıllı telefon kullanım oranı hakkında da bilgi veren ve ülkemizdeki yoğun akıllı telefon kullanımında yerli bir alternatif yaratmak istediklerini belirten Erdoğan, ‘’Türkiye genç ve dinamik nüfusu sayesinde dünyada mobil iletişimi en çok kullanan ülkelerden biri haline geldi. BTK’nın 2017 3. çeyrek verilerine göre, toplam 77 milyon 882 bin 845 mobil aboneyle mobil trafik hacmi 68,9 milyar dakikaya ulaştı. Türkiye, Avrupa’da mobil telefonla en çok konuşan ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Cepten internet kullanım rakamlarına baktığımızda ise abonelerin %10’unun aylık 8 GB’ın üzerinde data kullanıyor. Vestel olarak temennimiz; milletimiz yerli telefon kullansın, iletişimini bu toprakların gururu ürünlerle sürdürsün. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2007-2017 arasında ithal edilen telefon sayısı 142,4 milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23 milyar 708 milyon 146 bin dolar oldu. Dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojide yerli alternatifler yaratmak adına Venus’ün önemi hem Vestel için hem de ülke ekonomisi için çok büyük.’’ dedi.

Venüs akıllı telefonların 2016 yılında bu yana yurt dışına ihracatının gerçekleştiğini ve cihazların ulaştığı ülkelerin sayısının giderek artacağını belirten Erdoğan, ‘’Kendi sektörümüzde 20 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olarak Türkiye’nin ihracat hacmine Vestel markasıyla büyük katkı sağlıyoruz. Venus’ün ihracatı da 2016’dan bu yana artarak devam ediyor. Yakın coğrafyamızdaki 8 ülkeye akıllı telefon ihracatına başladık. Henüz yolun başındayız ancak Vestel olarak diğer ürünlerde olduğu gibi akıllı telefon ihracatımızı da giderek artıracağız. Ayrıca yurt dışı operatörlerle iş birlikleri yaparak ihracat hacmimizi artırmaya çalışıyoruz.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.